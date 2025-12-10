Si algo define a Carlos Sadness, es la capacidad que tiene para crear universos completos que conectan música, ilustración y literatura.

Tras el lanzamiento de su nuevo libro El Ruido De Las Estrellas (Lunwerg/Planeta 2025), cuyas existencias se han agotado en México y Latinoamérica en tiempo record y que ya ha lanzado la segunda edición, el artista presenta ahora el single homónimo que acompaña y expande el universo intimista y autobiográfico de la obra.

Foto: gentileza de prensa.

El Ruido De Las Estrellas (Esmerarte, 2025), la canción, funciona como una extensión natural del libro con el mismo lenguaje íntimo y confesional.

Carlos se autoproduce en esta ocasión, así logra compartirnos y hacernos partícipes de la obra, que lo logra gracias a las diferentes texturas que nos acompañan en este viaje introspectivo. Un camino en el que se atreve a mirar a la eternidad para pedirle que, por lo menos, guarde un lugar para el amor que se ha regalado a lo largo de la vida.

Tras la gran acogida de la festivalera La Vida Perfecta (Esmerarte, 2025), El Ruido De Las Estrellas (Esmerarte, 2025) nos muestra la cara más íntima de Sadness, con sonidos que nos recuerdan a sus primeros trabajos, con la voz susurrada y la sensibilidad que convierte cada canción en un pequeño universo propio.

Una pieza que no solo revela más sobre este nuevo capítulo artístico, sino también la mirada más vulnerable y esencial del autor, que consolida a Carlos Sadness como un creador capaz de unir música, literatura y emociones en un mismo latido.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

2025:

16/12 - Presentación El Ruido De Las Estrellas (Charla, canciones, firma) - Librería Grant Madrid 19:00h

19/12 - Presentación El Ruido De Las Estrellas (Charla, canciones, firma) - FNAC Ramblas Barcelona 19:00h

2026:

06/02 - Sala Kaya - Santander

07/02 - Sala Kaya - Guadarrama

14-15/03 - Vive Latino - Ciudad de México (México)

16/05 - Interestelar 2026 - Sevilla

06/06 - Festival de les Arts - Valencia

11/09 - Granada Sound - Granada