Nito Mestre vuelve a subirse al escenario y promete una noche cargada de recuerdos, emociones y música de la buena.

El viernes 6 de diciembre, el Auditorio de Belgrano será el escenario de su último show del año, un recital que se perfila como un verdadero reencuentro con su público y con la historia del rock nacional.

A 50 años del adiós de Sui Generis, Nito prepara un espectáculo especial donde repasará los clásicos de la mítica banda y los temas más queridos de su carrera solista.

No será un simple recital: será un viaje en el tiempo, un puente entre generaciones y una oportunidad para volver a escuchar esas canciones que marcaron a fuego a varias generaciones.

Foto: prensa Nito Mestre

“Volver a interpretar esas canciones es volver a encontrarme”, confesó Nito, con esa voz calma y cercana que lo caracteriza.

Y es que cada vez que canta, el tiempo parece detenerse: los temas que sonaban en los patios, en los cuartos y en las radios de antaño vuelven a cobrar vida, trayendo consigo la nostalgia y la alegría de los recuerdos compartidos.

Un show para volver a emocionarse

El Auditorio de Belgrano abrirá sus puertas para recibir a fanáticos de todas las edades que buscan revivir esos himnos que alguna vez fueron refugio y consuelo.

Nito Mestre promete un concierto íntimo, donde la música será el verdadero protagonista y cada acorde funcionará como un abrazo colectivo.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek y se espera una gran convocatoria para esta despedida del 2025, que será mucho más que un cierre de año: será un eco que insiste en resonar, una celebración de la música y de la memoria.

Dónde y cuándo ver a Nito Mestre

Fecha: Viernes 6 de diciembre

Lugar: Auditorio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires

Entradas: A la venta por Ticketek

Una noche para volver a ser jóvenes, para cantar a todo pulmón y para dejarse llevar por la magia de una voz que sigue siendo puente entre el pasado y el presente.

Nito Mestre invita a todos a ser parte de este reencuentro irrepetible.