La ciudad de La Plata se prepara para vivir una verdadera invasión pop. Este viernes 28 de noviembre, el Hipódromo de La Plata será el epicentro de la música y el baile con la llegada de Miranda!, que aterriza con su aclamado “Nuevo Hotel Miranda” para dos noches que prometen ser inolvidables.

La apertura de la primera jornada estará a cargo de SER, la banda argentina que viene pisando fuerte en la escena nacional y que fue elegida para encender la pista antes del show principal.

Las últimas localidades para el viernes siguen disponibles a través de LIVEPASS, con todos los medios de pago y la posibilidad de comprar en 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Foto: prensa SER

Una fiesta pop con entradas que vuelan

Después de un fin de semana a pura emoción en el Estadio Ferro, Miranda! llega a La Plata para presentarse en el marco de Noches Capitales (Festival Capital).

Para el viernes todavía quedan tickets, pero el sábado ya está completamente agotado. La expectativa es enorme y la ciudad ya palpita el evento.

SER: la banda que abre la noche y conquista con su buena vibra

SER es una banda de pop argentino que fue descubierta por Zeta Bosio (Soda Stereo) y producida por Diego “Chapa” Blanco de Los Pericos.

El grupo suma 3 nominaciones a los Premios Gardel (Mejor Álbum Pop, Mejor Videoclip y Mejor Canción Pop Rock) y logró posicionar 8 canciones de su último disco, “La Vida Baila”, en el Top 10 del chart nacional de radios.

Entre sus hits se destacan colaboraciones con artistas internacionales como Dr. Shenka (Panteón Rococó), Paty Cantú, y figuras locales como Jorge Serrano (Los Auténticos Decadentes) y Fabiana Cantilo.

Además, compartieron escenario con nombres de peso como Queen + Adam Lambert, Alejandro Sanz, Romeo Santos, Calle 13, Los Pericos, Luck Ra, La K’onga, YSY A, Los Caligaris, Kapanga, Los Auténticos Decadentes y muchos más.

La energía positiva de SER se siente en cada show y este viernes prometen dejar todo en el escenario para que la fiesta arranque bien arriba.

Gonna Go: la productora detrás de los grandes shows

La organización del evento está a cargo de Gonna Go, una de las productoras más importantes del país, con 17 años de trayectoria y una agenda repleta de shows y giras nacionales e internacionales.

+Este año, la apuesta es fuerte: posicionar el predio del Hipódromo de La Plata como un nuevo punto de encuentro para recitales al aire libre y experiencias musicales únicas.

Cómo conseguir las últimas entradas

Las últimas localidades para el viernes 28 de noviembre siguen a la venta en LIVEPASS. Se pueden adquirir con todos los medios de pago y aprovechar la promo de 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

La cita es este viernes en el Hipódromo de La Plata. El pop, el brillo y la fiesta están asegurados.