La guaracha santiagueña desembarca en Buenos Aires de la mano de Dany Hoyos, el cantante que supo conquistar al país con su ritmo pegadizo y su inconfundible estilo romántico.

El viernes 5 de diciembre, a las 21 horas, el Teatro Ópera será el escenario de una fiesta única, donde la música y el baile serán protagonistas.

Las entradas ya están a la venta por Ticketek y la cita es en Av. Corrientes 860, en pleno centro porteño.

Un fenómeno en streaming y en vivo

Dany Hoyos no solo es un referente de la movida tropical, sino que también rompió todos los récords en plataformas digitales. Su participación en el streaming “Un poco de Ruido” alcanzó casi 5 millones de views, confirmando que su guaracha romántica sigue vigente y suma fanáticos en todo el país.

Cada vez que pisa un escenario o visita un medio, la fiesta está garantizada. Y esta vez, promete hacer vibrar el Ópera con los clásicos de toda su carrera y una banda que invita a no quedarse quieto ni un segundo.

De Santiago del Estero al país: la historia de un referente

La historia de Dany Hoyos comenzó en 1989, cuando se sumó como voz principal de Kalama Tropical, reemplazando a su hermano Bonifacio Hoyos.

Junto al grupo editó los discos “Al Fin Llego” y “Ahora Sí”, pero en 1991 decidió tomar otro rumbo y se unió a Los Hechiceros, con quienes grabó “Fiesta Cumbanchera”.

En 1994, Dany se alejó para formar junto a su hermano uno de los grupos más importantes de la guaracha: Los Bonys.

Con el disco debut “Vuelve a Santiago Hermano” en 1995, lograron el primer puesto en radios y llenaron bailantas en todo el país, especialmente en Santiago del Estero.

Durante doce años con Los Bonys, grabó 13 discos y recorrió gran parte de la Argentina. En 2009, tras 25 años de trayectoria, se lanzó como solista con “Creador de Éxitos”, que fue disco de oro.

Hoy suma 8 producciones de estudio y 2 en vivo, consolidándose como uno de los máximos exponentes del género.

Duetos y colaboraciones con grandes de la música tropical

A lo largo de su carrera, Dany Hoyos compartió micrófono con figuras como Daniel Agostini (“Amor Prohibido”), Damaris (“Figúrate Tú”), Enrique Maza (“Nada Pasó”), Hugo Hoyos (“Hermano”), Yanina Hoyos (“Figúrate Tú”) y Maki Rojas (“Tú si sabes quererme”).

Estos duetos, disponibles en plataformas como YouTube y Spotify, muestran la versatilidad y el alcance de un artista que no para de reinventarse.

Una cita imperdible para los amantes de la guaracha

El viernes 5 de diciembre, Dany Hoyos subirá al escenario del Teatro Ópera para repasar los clásicos de su carrera y encender la pista con su guaracha romántica. La fiesta está asegurada y las entradas ya se consiguen por Ticketek.

Una noche para bailar, emocionarse y celebrar a uno de los grandes de la música santiagueña.