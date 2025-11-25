Durante el fin de semana, Maná volvió a arrasar en Los Ángeles con dos shows adicionales completamente agotados en el Kia Forum, como parte de su exitosa gira Vivir Sin Aire.

Su quinto y último concierto del año en la ciudad será el sábado 29 de noviembre, cerrando un nuevo capítulo histórico en su vínculo con el público angelino.

El pasado viernes, la banda marcó un hito sin precedentes: llegaron a 43 presentaciones en arenas de Los Ángeles, superando oficialmente a Bruce Springsteen como el artista con más conciertos en arenas en la historia de la ciudad.

Maná. Por: JUAN BOTERO

Mana - Kia Forum - November 21, 2025 Por: Timothy Norris | Timothy Norris/Kia Forum





Mana - Kia Forum - November 21, 2025 Por: Timothy Norris | Timothy Norris/Kia Forum





Mana - Kia Forum - November 21, 2025 Por: Timothy Norris | Timothy Norris/Kia Forum

MANÁ: una historia de tres décadas junto a Los Ángeles

La relación entre MANÁ y Los Ángeles comenzó en 1993 con un show en el Hollywood Palace. Más tarde, en 2007, la banda hizo historia en el entonces Staples Center al convertirse en el primer grupo de cualquier género en agotar 13 funciones.

En 2016 iniciaron su destacada serie de conciertos en el Kia Forum, incluyendo LA Residencia en 2019, la primera residencia en una arena angelina en cualquier idioma.Con las nuevas fechas, MANÁ alcanza 31 shows en esta icónica arena.

Celebración y homenaje: MANÁ, los “Kings of LA”

En el backstage del Forum, la banda recibió un reconocimiento especial. La celebración incluyó a la banda de música de la Universidad del Sur de California (USC), la banda de Inglewood High School, el LA Clippers Spirit Team, su staff y el equipo del recinto.MANÁ fue coronado como los “Kings of LA”, y se inauguró una instalación permanente en una de las paredes del backstage del Forum para conmemorar su logro histórico.

Este reconocimiento reafirma el profundo vínculo entre la banda y Los Ángeles, una ciudad que ha acompañado su trayectoria durante casi cuatro décadas. Con presentaciones vibrantes, mensajes sociales y una conexión única con sus fans, MANÁ sigue consolidándose como una de las bandas de rock latino más influyentes de todos los tiempos.

La gira Vivir Sin Aire continúa en 2025 y 2026

La gira, que comenzó en septiembre, se extenderá durante todo 2026, con presentaciones confirmadas en ciudades clave como Brooklyn, Miami, Philadelphia, Atlanta, Orlando y Greensboro.

Entradas disponibles: los últimos tickets para las fechas de 2026 están a la venta en mana.com.mx.

MANÁ – VIVIR SIN AIRE 2025 TOUR DATES

Vier 21 Nov — Los Angeles, CA — Kia Forum

Sáb 22 Nov — Los Angeles, CA — Kia Forum

Vier 28 Nov — Fresno, CA — Save Mart Center at Fresno State

Sáb 29 Nov — Los Angeles, CA — Kia Forum

Vier 5 Dic — San Jose, CA — SAP Center

Sáb 6 Dic — San Jose, CA — SAP Center

MANÁ – VIVIR SIN AIRE 2026 TOUR DATES