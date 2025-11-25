Durante el fin de semana, Maná volvió a arrasar en Los Ángeles con dos shows adicionales completamente agotados en el Kia Forum, como parte de su exitosa gira Vivir Sin Aire.
Su quinto y último concierto del año en la ciudad será el sábado 29 de noviembre, cerrando un nuevo capítulo histórico en su vínculo con el público angelino.
El pasado viernes, la banda marcó un hito sin precedentes: llegaron a 43 presentaciones en arenas de Los Ángeles, superando oficialmente a Bruce Springsteen como el artista con más conciertos en arenas en la historia de la ciudad.
MANÁ: una historia de tres décadas junto a Los Ángeles
La relación entre MANÁ y Los Ángeles comenzó en 1993 con un show en el Hollywood Palace. Más tarde, en 2007, la banda hizo historia en el entonces Staples Center al convertirse en el primer grupo de cualquier género en agotar 13 funciones.
En 2016 iniciaron su destacada serie de conciertos en el Kia Forum, incluyendo LA Residencia en 2019, la primera residencia en una arena angelina en cualquier idioma.Con las nuevas fechas, MANÁ alcanza 31 shows en esta icónica arena.
Celebración y homenaje: MANÁ, los “Kings of LA”
En el backstage del Forum, la banda recibió un reconocimiento especial. La celebración incluyó a la banda de música de la Universidad del Sur de California (USC), la banda de Inglewood High School, el LA Clippers Spirit Team, su staff y el equipo del recinto.MANÁ fue coronado como los “Kings of LA”, y se inauguró una instalación permanente en una de las paredes del backstage del Forum para conmemorar su logro histórico.
Este reconocimiento reafirma el profundo vínculo entre la banda y Los Ángeles, una ciudad que ha acompañado su trayectoria durante casi cuatro décadas. Con presentaciones vibrantes, mensajes sociales y una conexión única con sus fans, MANÁ sigue consolidándose como una de las bandas de rock latino más influyentes de todos los tiempos.
La gira Vivir Sin Aire continúa en 2025 y 2026
La gira, que comenzó en septiembre, se extenderá durante todo 2026, con presentaciones confirmadas en ciudades clave como Brooklyn, Miami, Philadelphia, Atlanta, Orlando y Greensboro.
Entradas disponibles: los últimos tickets para las fechas de 2026 están a la venta en mana.com.mx.
MANÁ – VIVIR SIN AIRE 2025 TOUR DATES
- Vier 21 Nov — Los Angeles, CA — Kia Forum
- Sáb 22 Nov — Los Angeles, CA — Kia Forum
- Vier 28 Nov — Fresno, CA — Save Mart Center at Fresno State
- Sáb 29 Nov — Los Angeles, CA — Kia Forum
- Vier 5 Dic — San Jose, CA — SAP Center
- Sáb 6 Dic — San Jose, CA — SAP Center
MANÁ – VIVIR SIN AIRE 2026 TOUR DATES
- Sáb 21 Feb — Detroit, MI — Little Caesars Arena
- Vier 27 Feb — Belmont Park, NY — UBS Arena
- Sáb 28 Feb — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Sáb 7 Mar — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena
- Vier 20 Mar — Orlando, FL — Kia Center
- Vier 27 Mar — Miami, FL — Kaseya Center
- Sáb 28 Mar — Miami, FL — Kaseya Center
- Vier 3 Abr — Atlanta, GA — State Farm Arena
- Sáb 4 Abr — Greensboro, NC — First Horizon Coliseum