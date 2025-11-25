La Saoko, la orquesta de salsa liderada por los vocalistas Marina Dibain y Felipe Herrera, lanzó su nuevo single “Salsa Argentina”, una canción que anticipa el EP homónimo que verá la luz en 2026. Con una identidad potente y un sonido que fusiona la tradición caribeña con el pulso porteño, la banda reafirma su lugar como una de las propuestas más originales e innovadoras de la escena local.

Marina Dibain

Felipe Herrera

Un sonido propio y una orquesta de grandes músicos

El proyecto reúne a intérpretes de amplia trayectoria: Álvaro Torres (teclados), Silvia Aramayo (piano), Ezequiel Rivas (bajo), Julián Osuna (güiro y coros), Luka Goldszmidt (congas), Thomás Valls (timbal), Franco Espíndola (trombón) y Lucas Gire (trompeta).La Saoko combina virtuosismo, energía en vivo y una búsqueda estética que apuesta a la autenticidad, el baile y un estilo de salsa con sello argentino.

De “Salsa Hits” al repertorio propio

La orquesta se consolidó en 2023 con el ciclo “Salsa Hits”, que hizo vibrar a Buenos Aires con versiones de clásicos del género. En enero de 2024 dieron un salto clave con el espectáculo “Saoko, La Salsa de Argentina” en Niceto Club, donde presentaron por primera vez su repertorio original.

Presencia en vivo y una impronta local

Actualmente, La Saoko participa del ciclo semanal “Salsa y no llores” en Art District Bar, y una vez al mes se presenta en Club Social 911 en formato festival. Allí despliegan un show que invita a vivir la salsa desde una mirada local, potente, festiva y profundamente conectada con la identidad porteña.