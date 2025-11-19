Ultra Buenos Aires anunció el lineup de la Fase 2 para su esperada sexta edición, que se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el Parque de la Ciudad.
Ultra Buenos Aires 2026: confirmados para la Fase 2
El anuncio suma una poderosa lista de figuras internacionales, entre ellas:
- Alesso
- Zedd
- 999999999
- KSHMR
- Massano
- Cloonee
- Anfisa Letyago
- Enrico Sangiuliano
- Space 92 b2b Popof presentan Turbulences
- Apashe
- Fantasm
- Patrick Mason
- Prada2000
- Agents of Time
- Carlita
- O.BEE b2b Tomas Station
- Mita Gami
Estas incorporaciones elevan aún más la expectativa para la edición 2026, que ya contaba con headliners de talla global.
Headliners anunciados en la Fase 1 de Ultra Buenos Aires 2026
El lineup inicial —al que ahora se suma esta nueva oleada de artistas— incluye a:
- Above & Beyond
- CamelPhat
- Charlotte de Witte
- deadmau5
- Dom Dolla
- Indira Paganotto
- Jamie Jones
- Kevin de Vries
- Klangkuenstler
- Richie Hawtin
- Steve Angello
- Joseph Capriati b2b Mau P (World Debut)
Diversidad sonora y presencia local
La Fase 2 destaca también por su variedad de estilos:
- Hard–techno: 999999999
- Melodic techno: Massano, Agents of Time
- Tech-house: Cloonee
- Experimental y avant-garde: Carlita, Fantasm, Patrick Mason, Prada2000, Mita Gami
El impacto argentino sigue firme con:
- Peces Raros (Live)
- Benji Dialog (Live)
- Los Refrescos (Live)
- E/Tape
- Malena Narvay (Live)
Además, ULTRA Buenos Aires presenta el poderoso Kolombo b2b Fran Bortolossi, junto al destacado Miguel Bastida, sumando aún más energía al lineup.