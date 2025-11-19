Ultra Buenos Aires anunció el lineup de la Fase 2 para su esperada sexta edición, que se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el Parque de la Ciudad.

Ultra Buenos Aires 2026: confirmados para la Fase 2

El anuncio suma una poderosa lista de figuras internacionales, entre ellas:

Alesso

Zedd

999999999

KSHMR

Massano

Cloonee

Anfisa Letyago

Enrico Sangiuliano

Space 92 b2b Popof presentan Turbulences

Apashe

Fantasm

Patrick Mason

Prada2000

Agents of Time

Carlita

O.BEE b2b Tomas Station

Mita Gami

Estas incorporaciones elevan aún más la expectativa para la edición 2026, que ya contaba con headliners de talla global.

Headliners anunciados en la Fase 1 de Ultra Buenos Aires 2026

El lineup inicial —al que ahora se suma esta nueva oleada de artistas— incluye a:

Above & Beyond

CamelPhat

Charlotte de Witte

deadmau5

Dom Dolla

Indira Paganotto

Jamie Jones

Kevin de Vries

Klangkuenstler

Richie Hawtin

Steve Angello

Joseph Capriati b2b Mau P (World Debut)

Diversidad sonora y presencia local

La Fase 2 destaca también por su variedad de estilos:

Hard–techno: 999999999

Melodic techno: Massano, Agents of Time

Tech-house: Cloonee

Experimental y avant-garde: Carlita, Fantasm, Patrick Mason, Prada2000, Mita Gami

El impacto argentino sigue firme con:

Peces Raros (Live)

Benji Dialog (Live)

Los Refrescos (Live)

E/Tape

Malena Narvay (Live)

Además, ULTRA Buenos Aires presenta el poderoso Kolombo b2b Fran Bortolossi, junto al destacado Miguel Bastida, sumando aún más energía al lineup.