El Loserville Tour ya tiene fecha y lugar en la Argentina: el 16 de diciembre en Parque Sarmiento, Buenos Aires.

La gira, que viene arrasando en Estados Unidos y Europa, desembarca con una noticia bomba: Bullet For My Valentine se suma al line up, reemplazando a Yungblud, quien no participará de los shows regionales por motivos ajenos a la organización.

La grilla la encabeza Limp Bizkit, una de las bandas más icónicas del nu metal, y la lista de invitados internacionales no se queda atrás: 311, Ecca Vandal, Slay Squad, Riff Raff y ahora los galeses de Bullet For My Valentine prometen una noche a puro pogo y nostalgia dosmilera.

Cambios en la grilla y cómo pedir la devolución de entradas

La organización confirmó que Yungblud no estará presente en el show de Buenos Aires ni en el resto de los conciertos regionales. Para quienes quieran solicitar la devolución de sus tickets, el canal habilitado es soporte@entradauno.zendesk.com, desde el 13 hasta el 20 de noviembre de 2025.

Las entradas siguen a la venta exclusivamente en entradauno.com.

Foto: prensa Loserville

Limp Bizkit: el regreso de una leyenda del nu metal

Con gorras rojas, riffs demoledores y una actitud que marcó a toda una generación, Limp Bizkit volvió a los escenarios con el Loserville Tour y no tardó en convertirse en un fenómeno.

La banda liderada por Fred Durst agotó estadios, hizo vibrar a miles de fans y revivió clásicos como “Break Stuff” y “Nookie”, además de sorprender con covers de Nirvana y Rage Against the Machine.

El tour arrancó en julio de 2024 y, según la revista Kerrang!, la banda está viviendo un nuevo pico de popularidad: “Cerca del 70% del público levanta la mano cuando Fred pregunta si es su primer show de Bizkit”. El resurgimiento del nu metal es un hecho y Buenos Aires será testigo de esa energía.

Bullet For My Valentine: una banda clave del metal británico

La incorporación de Bullet For My Valentine le suma peso pesado a la noche. Los galeses, que saltaron a la fama con el disco “The Poison” en 2005, llevan más de 3,5 millones de discos vendidos y una carrera que no para de crecer. Temas como “Fever”, “Scream Aim Fire” y su último álbum homónimo los consolidaron como referentes del metal moderno.

Desde sus inicios, la banda pasó de telonear a Funeral For A Friend a encabezar sus propios shows en el Reino Unido, y su debut discográfico alcanzó el puesto 21 en las listas británicas, logrando certificación de oro y el reconocimiento de la crítica especializada.

Todo lo que tenés que saber del Loserville Tour en Argentina

Fecha: 16 de diciembre de 2025

Lugar: Parque Sarmiento, Buenos Aires

Entradas: Solo en entradauno.com

Line up: Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311, Ecca Vandal, Slay Squad, Riff Raff

Devolución de tickets: soporte@entradauno.zendesk.com (del 13 al 20 de noviembre)

El festival es producido por 30e (la empresa de entretenimiento en vivo más grande de Brasil) junto a Fenix Entertainment.

La cita está hecha: el nu metal vuelve a rugir en Buenos Aires y promete una noche inolvidable para los fanáticos del género.