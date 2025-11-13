Die Toten Hosen sorprendió a sus fans argentinos con una noticia que sacudió el mundo del rock: este viernes arranca la venta de entradas para su gira despedida en Argentina.

Pero la banda no solo anunció sus shows, sino que también presentó a tres figuras clave que forman parte de su historia en el país y que protagonizan los videos más divertidos de la campaña.

Video: prensa

El Ruso Verea: leyenda del periodismo y padrino de la banda en Argentina

El primero en la lista es @territorioruso, conocido como el Ruso Verea, una verdadera leyenda del periodismo de rock nacional y amigo de la banda desde 1992.

Ese año, el Ruso realizó una entrevista épica para su radio “La Heavy” junto a Campino y Joey Ramone, marcando el inicio de una amistad que se mantiene hasta hoy.

Ex arquero de fútbol profesional y periodista deportivo, el Ruso es, junto al recordado Pil, uno de los responsables principales de que Die Toten Hosen tenga una historia tan fuerte en Argentina.

Además, es el creador del apodo “Los Tito de Once”, una forma cariñosa de referirse a la banda, famosa por lo difícil que resulta pronunciar su nombre original.

30 AÑOS. Die Toten Hosen vuelve de festejo.

Fefo Rapallini: el árbitro mundialista fanático del punk

El segundo protagonista es Fefo Rapallini, quien debutó como árbitro profesional en 2011 y se declaró fan del punk rock desde siempre.

Fefo vio a Die Toten Hosen en vivo por primera vez en 1994 y lleva dos tatuajes de la banda. Antes de cada partido, escuchaba “No somos nada” de La Polla Records en el vestuario para motivarse.

Rapallini fue árbitro en el Mundial de Qatar 2022 y, como le trajo suerte a la Selección argentina, la banda lo adoptó como su nuevo amuleto.

Su familia ya lo comprometió a acompañar a Die Toten Hosen durante toda la gira, así que los fans pueden esperar verlo en cada show.

Madame Papin: la cocinera del rock y alma porteña

La tercera amiga es @madamepapin, una figura mítica del under porteño, más argentina que el dulce de leche y más porteña que el Obelisco.

Nadie conoce su verdadero nombre, pero todos la llaman “la cocinera del rock”. Desde 2015, es la chef oficial de Die Toten Hosen y ha deleitado a artistas como Ska-p, Roberto Carlos, Billy Idol, Katy Perry y Lenny Kravitz.

Su canción favorita es “Liebeslied”, que lleva tatuada en el brazo. En 2017, Campino se trepó a los balcones del Museum solo para darle un beso, demostrando el cariño que le tiene la banda.

Una despedida con sabor a homenaje

Die Toten Hosen eligió una forma original y emotiva para anunciar su despedida de Argentina: homenajear a quienes los acompañaron en cada paso.

La gira promete ser una fiesta cargada de recuerdos, música y agradecimientos a esos amigos que hicieron posible la historia de la banda en el país.

Las entradas salen a la venta este viernes y la expectativa ya es total.

Los fans argentinos tendrán una última oportunidad para ver a los “Tito de Once” en acción y despedirlos como se merecen.