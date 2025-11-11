Tras un año repleto de giras internacionales, lanzamientos y reconocimientos, Nonpalidece anuncia dos shows especiales en La Trastienda Club los días 3 y 10 de diciembre, un espacio emblemático en su historia y símbolo de conexión con su público porteño.

Será el cierre perfecto de un 2025 consagratorio, en el que la banda consolidó su lugar como referente del reggae argentino y celebró grandes hitos como el lanzamiento del documental “Hecho en Jamaica” y su presentación oficial en el Movistar Arena.

Próximos shows de Nonpalidece

De regreso en Argentina, la banda continúa su recorrido con fechas en:

14/11 – Auditorio Oeste (Haedo)

16/11 – Forestdan (Tortuguitas)

23/11 – Uh!Meda? (Mercedes)

03/12 – La Trastienda (CABA)

06/12 – La Isla Bar (Timbúes)

10/12 – La Trastienda (CABA)

Los shows del 3 y 10 de diciembre en La Trastienda prometen ser encuentros íntimos, cargados de energía y emoción, donde repasarán los clásicos de toda su carrera y las canciones de Hecho en Jamaica.

“Hecho en Jamaica”: el documental que muestra el alma del reggae argentino

En el documental “Hecho en Jamaica” estrenado en Flow, Nonpalidece muestra desde adentro su experiencia grabando en los legendarios estudios de Jamaica, cuna del reggae mundial.

Próximamente, también se estrenará en Flow el registro audiovisual del show en el Movistar Arena, donde Nonpalidece presentó oficialmente Hecho en Jamaica ante miles de personas.Este material refleja la energía del público, la potencia del repertorio y el crecimiento artístico de una de las bandas más queridas del país.