La legendaria banda de pop-rock de los años ‘80 Roxette regresa a los escenarios con una nueva y esperada gira internacional que celebra los grandes clásicos de su historia. Con Per Gessle al frente y la poderosa voz de Lena Philipsson, la magia del dúo sueco vuelve a brillar para emocionar a sus fanáticos de todas las generaciones.

Roxette en Argentina: fecha, lugar y venta de entradas

Roxette se presentará en Buenos Aires el 16 de abril de 2026 en el Movistar Arena.

Los tickets para Roxette en Buenos Aires estarán disponibles exclusivamente en la web de Movistar Arena a partir del jueves 13 de noviembre a las 13:00 horas, con todos los medios de pago habilitados.

Una gira mundial que revive los grandes clásicos

Después de casi una década lejos de los escenarios, Roxette inicia una nueva etapa que está conquistando al público en cada país.

El tour, que comenzó con funciones sold-out en Sudáfrica y Australia, ofrece un repaso vibrante por los himnos que marcaron generaciones:“The Look”, “Listen To Your Heart”, “Joyride”, “Spending My Time” y la eterna “It Must Have Been Love”, que ya supera los 900 millones de streams en Spotify.

Un homenaje a Marie Fredriksson

Tras lo que parecía su despedida definitiva en 2016 y la pérdida de la inolvidable Marie Fredriksson, Per Gessle encontró la forma de mantener vivo el espíritu de Roxette. Con una nueva voz al frente, el proyecto recupera la alegría, la potencia y la conexión que siempre caracterizaron a la banda.

Este regreso marca un nuevo capítulo para uno de los nombres más grandes del pop mundial, un reencuentro imperdible con la historia, la emoción y la energía única de Roxette en vivo.