La legendaria banda punk rock alemana Die Toten Hosen anuncia su gira de despedida por Argentina 2026, titulada “Fútbol, Asado, Vino y Adiós Amigos”.

Después de más de tres décadas de historia compartida con el público argentino, los Hosen regresan por última vez para ofrecer tres conciertos inolvidables en Tandil, Rosario y Buenos Aires.

Con 16 visitas, más de 45 shows en 12 ciudades y 12.000 km recorridos, la banda encabezada por Campino promete cerrar este capítulo con toda la energía, pasión y gratitud que los une a su público desde 1992.

Carta de Die Toten Hosen a sus fans argentinos

“Amigas y amigos de Argentina:Este anuncio es muy especial para nosotros. Despedirnos de ustedes nos genera sentimientos profundos.

Hace muchos años que tocamos, y los últimos tiempos nos han recordado que nada dura para siempre. Preferimos irnos estando en plena forma.

A 33 años de nuestro primer concierto en Argentina, sentimos que llegó el momento de decir adiós como ustedes se lo merecen.

Desde aquel show en Buenos Aires en 1992, Argentina se convirtió en nuestro segundo hogar. Tocamos en clubes, festivales, livings y estadios; compartimos escenario con los Ramones, viajamos por todo el país y vivimos miles de historias inolvidables.

Argentina no es solo sinónimo de conciertos salvajes, sino también de amistad, inspiración y pasión.

Gracias por tanto cariño. Hagamos de esta última visita la más ruidosa y memorable de todas.

¡Fútbol, asado, vino y adiós amigos!

— Andi, Breiti, Campino, Kuddel y Vom (Los Hosen)”

El Ruso Verea en el video promocional de la despedida de Die Toten Hosen de Argentina

Fechas de la gira “Fútbol, Asado, Vino y Adiós Amigos” en Argentina

Lunes 5 de octubre de 2026 – Club Unión y Progreso, Tandil

Entradas en venta desde el sábado 15 de noviembre de 2025 a las 10:00 a.m. en Todo Pass.

Miércoles 7 de octubre de 2026 – Bioceres Arena, Rosario

Entradas disponibles desde el sábado 15 de noviembre de 2025 a las 10:00 a.m. en Entrada Play.

Sábado 10 de octubre de 2026 – Movistar Arena, Buenos Aires

Venta general desde el viernes 14 de noviembre de 2025 a las 10:00 a.m.en la página de Movistar Arena.

Un adiós a la altura de una historia legendaria

Desde su debut en 1992 hasta sus shows más recientes, Die Toten Hosen se convirtieron en parte de la cultura rock argentina. Su conexión con los fans locales trasciende la música: son parte de una historia de amistad, energía y pasión compartida.

“Será un cierre lleno de encuentros, fraternidad, fútbol, asado y vino. Queremos que esta despedida sea tan intensa como todos nuestros años en Argentina.”