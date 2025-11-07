Ricardo Montaner sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “El Último Regreso”, una canción inédita que marca su vuelta a la música y que, además, le da nombre a su nueva gira mundial.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y llegó acompañado de un videoclip que refleja la intensidad de la historia que narra.

La canción, fiel al estilo romántico que caracteriza al artista, cuenta la historia de una pareja que, tras varios desencuentros, decide darse una última oportunidad.

Con una letra cargada de sensibilidad, Montaner explora la persistencia del amor y la esperanza que sobrevive incluso en los momentos de despedida.

Foto: prensa

Un regreso esperado: la gira mundial de Montaner arranca en Buenos Aires

Después de varios años alejado de los escenarios, el cantante venezolano-argentino anunció el “El Último Regreso World Tour 2026”, una gira que promete recorrer los principales escenarios del mundo.

El tour comenzará el 21 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires (los últimos tickets ya están a la venta), seguirá el 1° de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba y continuará por Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana. Luego, Montaner llevará su música a distintas ciudades de España, Francia, Italia y otros destinos de Europa.

Foto: prensa

El propio Montaner explicó el significado de este regreso: “Un día me detuve… pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El Último Regreso”.

El artista confesó que, por primera vez en más de cuarenta años de carrera, se tomó una pausa para mirar hacia adentro, recargar energías y volver con más ganas que nunca de reencontrarse con su público.

Dos versiones y una producción internacional

“El Último Regreso” fue producida por el italiano Max Longi y escrita por Ricardo Montaner junto a Jorge Luis Chacín. El single tiene dos versiones: una balada pop, fiel al sello clásico del cantante, y otra en mariachi pop, que le aporta un aire renovado y potencia la emoción de la letra.

La gira, producida por Fenix Entertainment, será una verdadera celebración de las cuatro décadas de historia musical de Montaner y de su conexión con millones de fans en todo el mundo.