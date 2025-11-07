La Pepa Brizuela, uno de los grandes íconos del cuarteto cordobés, llega a la Ciudad de Buenos Aires para presentar su nueva etapa como solista.

El jueves 12 de marzo, el Teatro Ópera será el escenario de un show que promete ser un antes y un después en su carrera.

Después de más de treinta años al frente de La Barra, la banda que marcó a fuego la historia del cuarteto, La Pepa se reencuentra con su público porteño en una noche cargada de emoción.

Foto: prensa

El repertorio será un viaje por los clásicos que hicieron bailar a generaciones y también incluirá las canciones nuevas que empiezan a definir su camino en solitario.

Un show con invitados y la energía intacta

El cantante cordobés viene de agotar en tiempo récord su primer show como solista en la Plaza de la Música de Córdoba.

Ahora, en Buenos Aires, se subirá al escenario acompañado por su banda y con invitados especiales, en una noche donde la nostalgia, la alegría y la potencia del cuarteto serán protagonistas.

La expectativa es enorme: la voz inconfundible de La Pepa Brizuela promete hacer vibrar el Ópera con esos hits que ya son parte del ADN cordobés y con las nuevas canciones que muestran su búsqueda artística.

Un nuevo comienzo y un EP con grandes colaboraciones

En paralelo a este esperado show, La Pepa se prepara para lanzar su primer EP como solista. El material contará con colaboraciones de referentes del género como Dale Q’ Va y DesaKta2, en una apuesta que mezcla lo clásico con lo actual y renueva el sonido del cuarteto.

Foto: prensa

Este nuevo capítulo en la carrera de La Pepa Brizuela es la continuidad de una voz que acompañó a millones en cada baile y que ahora inicia un viaje propio, sin perder la esencia ni la pasión que lo convirtieron en leyenda.

Las entradas para el show del 12 de marzo en el Teatro Ópera ya están a la venta por Ticketek.