La cuenta regresiva ya empezó: Héroe Lírico Pop, la agrupación que marcó un antes y un después en el género lírico pop en la Argentina, anunció su regreso al Teatro Ópera con un espectáculo que promete ser inolvidable.

El domingo 16 de noviembre, a las 20, el trío formado por Alejandro Falcone (tenor spinto), Federico Picone (barítono brillante) y Sebastián Russo (tenor ligero) subirá al escenario para presentar CINEMA LÍRICO, un show pensado como el broche de oro de la temporada y uno de los más ambiciosos de su carrera.

Un viaje musical por las películas que marcaron historia

La propuesta de Héroe Lírico Pop va mucho más allá de un simple concierto: el grupo rendirá tributo a las bandas de sonido que emocionaron a generaciones.

El repertorio incluirá clásicos de películas como Casablanca, El Padrino, Mujer Bonita, El Fantasma de la Ópera, Titanic, Rapsodia Bohemia y muchos éxitos más, en versiones que combinan la potencia de la lírica con la cercanía del pop.

Con más de 10 años de trayectoria, el trío supo construir una relación única con su público, que los sigue fielmente en cada presentación tanto en Argentina como en Latinoamérica.

Para este cierre de año, eligieron la legendaria sala de la calle Corrientes para desplegar un show a lo grande: habrá orquesta, coros y artistas invitados, en una noche que promete emoción, humor y momentos para cantar todos juntos.

Una identidad propia y un compromiso que va más allá de la música

A lo largo de su carrera, Héroe Lírico Pop forjó una identidad marcada por la calidad musical y la cercanía con la gente. Sus shows se destacan por el equilibrio entre la emoción y la fiesta, con espacio para la risa, la participación del público y también para la reflexión.

El grupo, que reconoce influencias que van desde Carlos Gardel, Atahualpa Yupanqui y Nino Bravo hasta Luis Miguel, Los Beatles y Queen, se prepara además para el lanzamiento de su esperado nuevo álbum. Tras su primer disco homónimo —producido por Emanuel Ortega y grabado junto a la Sinfónica de Bratislava—, el próximo trabajo incluirá temas propios y versiones de clásicos como “Solo le pido a Dios” (junto a León Gieco), “A mi manera”, “Bella ciao” y la chacarera “Entre a mi pago sin golpear”.

Un fuerte compromiso social y solidario

Más allá de la música, Héroe Lírico Pop sostiene un fuerte compromiso con causas sociales. A través de su Asociación Civil Culturitas, impulsaron homenajes a los caídos en la Guerra de Malvinas, con videoclips como “Aleluya” (junto a Susana Cardonnet), “Desarma y sangra” (con excombatientes) y “Unidos por la Paz” (con Ricardo Mollo).

Además, su canción “Soñemos, que todo es posible” se convirtió en himno de las celebraciones en África del candidato al Nobel de la Paz, Padre Pedro Opeka.

Actualmente, preparan el lanzamiento de “Dame Más”, una nueva canción grabada junto a Facundo Arana en saxo y la escuela de arpas Formar Arpegios (Formosa), cuyas regalías serán donadas a la Fundación SI de Manuel Lozano.

Entradas y detalles del show

Las entradas para CINEMA LÍRICO ya están a la venta a través de Ticketek. La cita es el domingo 16 de noviembre a las 20 en el Teatro Ópera, y promete ser una noche para emocionarse, cantar y celebrar la música en su máxima expresión.