El Do It Festival 2025 llega con su quinta edición el domingo 9 de noviembre, consolidándose como uno de los espacios más innovadores y colaborativos para la música emergente en Argentina.

Line Up del Do It Fest 2025

Por: MOVILPRESS

Entre los nombres confirmados se encuentran:

Agustina Pampin, Alejo Kia, Agus Giovio, Coque, Chochi, Divan Grille, Esperanzah, Floxi, Hollywood Bungalows, Juli Savioli, Juliana Gallipoliti, Lucía Bossa, Manu Piró, Marina Wil, Morena, Rafi, Santacruz, Tatito, VHS, Videotape, Vicky Masuelli y Uma German.

Cada artista presentará dos canciones, una versión acústica y otra junto a la Do It Band, en una experiencia que combina talento, frescura y colaboración.

Así nació el Do It Festival

El proyecto Do It nació en 2020 durante la pandemia, con las Do It Sessions, un espacio creado para compartir música, experimentar y conectar. Con el tiempo, el movimiento creció y dio lugar a las DO IT NIGHTS, encuentros donde la música independiente encontró una nueva forma de expresarse.

Hoy, el Do It Festival se ha convertido en una plataforma clave para artistas emergentes, productores y público que buscan experiencias musicales auténticas y una comunidad creativa que impulsa la nueva escena argentina.

Datos clave