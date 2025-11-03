Un verdadero acontecimiento para la música latinoamericana: este viernes se lanzó “Álbum Blanco”, un disco que reúne a grandes voces de Iberoamérica interpretando canciones inéditas de Silvio Rodríguez.

Se trata de once temas compuestos por el trovador cubano entre fines de los años 60 y la primera mitad de los 70, que hasta hoy nunca habían sido grabados oficialmente.

El proyecto, impulsado por el productor Enrique Carballea, propone un viaje sonoro y emocional por el universo de Silvio.

“Recogen sueños y canciones que tienen más de cincuenta años de creadas y dejan de ser propiedad exclusiva de su autor”, explicó Carballea sobre el espíritu de este homenaje.

Un disco con figuras de toda la región y estilos para todos los gustos

La lista de invitados es de lujo: Chico Buarque (Brasil), León Gieco (Argentina), Manuel García (Chile), Mauricio Rodríguez Valdés (hijo de Silvio), y una selección de destacados artistas cubanos como Beatriz Márquez, Roly Berrío, Yusa, Eduardo Sosa (fallecido), Carlos Lage y Diego Gutiérrez, entre otros.

Las canciones atraviesan géneros y fronteras: hay arreglos que van del jazz al world music, pasando por el folk estadounidense y hasta la psicodelia del rock. Cada intérprete grabó su voz en su país, sobre una base instrumental registrada en Cuba, en un proceso completamente digital y a distancia.

En un gesto de generosidad artística, Silvio Rodríguez cedió sus partituras y letras para que otros artistas les dieran vida por primera vez. Además, el propio Silvio se encargó del dibujo de la portada, sumando su sello personal al proyecto.

Foto: prensa

Las joyas ocultas de Silvio, ahora al alcance de todos

El repertorio es una muestra de la sensibilidad poética y musical de Silvio Rodríguez. Entre las canciones se destacan:

“Nubes” , interpretada por el chileno Manuel García , una pieza íntima y reflexiva.

“Canción para Yolanda y Pablo” , en la voz de León Gieco , homenaje al vínculo entre Pablo Milanés y su musa Yolanda .

“No vayas a cerrar los ojos” , rescatada por Roly Berrío , compuesta hace más de 55 años.

“El vigía” , en la voz de la española Valeria Castro , representante de la nueva generación de cantautoras ibéricas.

“Hay un ser pequeño y suave” , interpretada por Beatriz Márquez , conocida como La Musicalísima.

“Blanco” , a cargo de Yusa , pieza que da identidad al disco.

“Canción de invierno”, en la voz de Mauricio Rodríguez Valdés, que marca un emotivo reencuentro artístico entre padre e hijo.

Un lanzamiento en un momento clave para Silvio Rodríguez

El estreno de “Álbum Blanco” llega en un momento especial para Silvio Rodríguez, fundador de la Nueva Trova Cubana, quien está de gira por América Latina con fechas en Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

Este disco es mucho más que un simple homenaje: es una celebración colectiva, un diálogo entre generaciones, estilos y países, unidos por la obra de un artista que sigue inspirando a toda la canción iberoamericana.