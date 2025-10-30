El músico y guitarrista argentino Botta presenta este 31 de octubre su nuevo single “Amor Traicionero”, el primer adelanto de su segundo disco de estudio.
Botta se presentará en vivo el martes 4 de noviembre a las 20 hs en Bebop Club (Uriarte 1658, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
“Amor Traicionero”: una historia de deseo y vulnerabilidad
El tema, con letra y composición de Nico Landa y Santi Celli, combina una producción moderna con tintes de rock y pop argentino, bajo la dirección de Nico Landa, Frano Aguilar, Pelu Romero y Bruno Balbis.
Créditos de “Amor Traicionero”
Voz: Botta
Batería: Manuel Figueredo
Programación: Bruno Balbis
Bajo: Juan Cruz Kuriluk
Guitarras y sintetizadores: Francisco Aguilar
Guitarras: Diego Mema / Tomás Carnelli
Percusión: Juan Gronemeyer
Voces: Ana Margarita Díaz / Pelu Romero
Mirá el Videoclip oficial de “Amor traicionero”
El video de “Amor Traicionero” está protagonizado por Ornella Maillard y BOTTA, con dirección y montaje de Juani Romitelli. La pieza audiovisual traduce en imágenes la intensidad y el conflicto emocional de la canción.