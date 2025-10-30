El músico y guitarrista argentino Botta presenta este 31 de octubre su nuevo single “Amor Traicionero”, el primer adelanto de su segundo disco de estudio.

Botta se presentará en vivo el martes 4 de noviembre a las 20 hs en Bebop Club (Uriarte 1658, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

“Amor Traicionero”: una historia de deseo y vulnerabilidad

Botta lanza "Amor traicionero". Foto: prensa

El tema, con letra y composición de Nico Landa y Santi Celli, combina una producción moderna con tintes de rock y pop argentino, bajo la dirección de Nico Landa, Frano Aguilar, Pelu Romero y Bruno Balbis.

Créditos de “Amor Traicionero”

Botta.

Voz: Botta

Batería: Manuel Figueredo

Programación: Bruno Balbis

Bajo: Juan Cruz Kuriluk

Guitarras y sintetizadores: Francisco Aguilar

Guitarras: Diego Mema / Tomás Carnelli

Percusión: Juan Gronemeyer

Voces: Ana Margarita Díaz / Pelu Romero

Mirá el Videoclip oficial de “Amor traicionero”

El video de “Amor Traicionero” está protagonizado por Ornella Maillard y BOTTA, con dirección y montaje de Juani Romitelli. La pieza audiovisual traduce en imágenes la intensidad y el conflicto emocional de la canción.