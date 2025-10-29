Rama Empanada —el proyecto solista de Ramiro Antelo, músico rosarino de 26 años— vuelve a sacudir la escena indie con el lanzamiento de “punto de fuga”, su nuevo álbum, que estará disponible en todas las plataformas digitales desde el 5 de noviembre.

El disco, que se presentará en vivo el domingo 16 de noviembre en Niceto Club Lado B, es mucho más que una colección de canciones: es una radiografía sensible de lo que siente y vive una generación entera.

Un viaje musical entre la frustración y la esperanza

“Punto de fuga” es un recorrido de nueve canciones que exploran la tensión entre el deseo de avanzar y la necesidad de encontrar calma en el presente.

Con una producción luminosa y letras que hablan de vínculos, trabajo y expectativas, Rama Empanada logra poner en palabras el desconcierto y las búsquedas cotidianas de quienes intentan sostener la esperanza en tiempos difíciles.

“Es un disco de reflexiones sobre la frustración”, cuenta el propio Rama. “Entre el primer y último tema hay una trayectoria hacia entender que uno no está donde quiere estar, y aun así puede disfrutar, bailar, compartir con amigos”.

El artista deja en claro que no buscó hacer un disco solemne: “Hablo de cosas que surgen todo el tiempo en charlas con amigos: vivir tranquilos, poder concretar proyectos, trabajar de lo que nos gusta, no pensar todo el tiempo en la guita, conectar con un otro”.

Foto: @ramaempanada

Colaboraciones, visuales y una propuesta que se expande

El álbum fue producido por Junior, con mezcla y máster de Fermín Sagarduy. Incluye los singles “333” y “gratis”, además de seis temas inéditos y colaboraciones con artistas como Dani Umpi (“mardel”), Cata Carpena (“quién”), bautibit (“un poco más”) y Viole Vecchio (“cuando te enojás”).

El universo visual de “punto de fuga” también tiene un rol central: la tapa y el personaje perruno que recorre la narrativa gráfica del disco son obra de Azul Jazmín, mientras que los visualizers de Floribundo expanden ese imaginario y completan el relato visual de cada track.

El show en Niceto: una invitación a sumergirse en el universo Rama Empanada

El debut en vivo de “punto de fuga” será el 16 de noviembre en Niceto Club Lado B. Rama estará acompañado por su banda —Juan Barrios (batería), Justo Martínez (bajo), Federico Saa (guitarra) y Victoria Crespi (pistas)— y artistas invitados. La propuesta: un refugio de luz y color en medio del caos, donde la música y las imágenes se mezclan para crear una experiencia única.

Las entradas ya están a la venta a través de Passline.

Quién es Rama Empanada

Detrás de Rama Empanada está Ramiro Antelo, músico y productor nacido en Rosario y radicado en Buenos Aires desde 2020. Su proyecto combina la sensibilidad del indie pop con la introspección poética y las texturas electrónicas, siempre con una mirada atenta a lo cotidiano.

Desde sus primeros lanzamientos —el EP “estándar” (2023) y los singles “333” y “gratis” (2025)—, Rama Empanada viene consolidando una voz propia dentro de la nueva escena alternativa.

Con “punto de fuga”, su propuesta alcanza una madurez artística, donde el electropop vibrante se entrelaza con letras que retratan, con sensibilidad y lucidez, el desconcierto de una época.