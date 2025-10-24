The Beats, la banda tributo argentina que mantiene viva la leyenda de Los Beatles, llega al Teatro Ópera.

La espera terminó para los fanáticos de los Beatles en Argentina. The Beats, reconocida como “La Mejor Banda Beatle del Mundo”, vuelve a subirse al escenario del Teatro Ópera el sábado 15 de noviembre a las 21:00 para ofrecer un espectáculo único: “A través del tiempo”.

La cita será en Av. Corrientes 860, con entradas a la venta por Ticketek. Se espera una noche cargada de magia, nostalgia y sorpresas, donde la música de los cuatro genios de Liverpool volverá a sonar como nunca.

The Beats en MShow. (Foto: @thebeatsoficial_ok)

Un viaje musical y teatral por la historia de los Beatles

El show, titulado “Ayer, hoy y siempre”, es mucho más que un recital: es una obra teatral-musical que recorre todas las etapas de los Beatles.

Lo hace con una puesta en escena impactante, que incluye la única colección completa en el mundo de instrumentos y amplificadores originales usados por la banda británica.

Además, los músicos cambian de vestuario y de instrumentos según la época que evocan en cada acto, logrando una recreación fiel de los años dorados de la música.

“Es un show renovado, con nuevos bloques, cambios escenográficos y repertorio. Obviamente, siempre incluyendo los clásicos y las cosas que no pueden faltar”, adelantó Patricio Pérez, líder y fundador de The Beats en el rol de George Harrison.

Más de 35 años de historia y reconocimientos internacionales

The Beats lleva más de tres décadas homenajeando a los Beatles con una calidad que les valió elogios en todo el mundo. En 1996, la banda fue distinguida como “The Best Beatle Band in the World” por la Beatles Annual Convention de Londres y Liverpool.

No solo eso: figuras clave del universo Beatle como Allan Williams (primer manager de los Beatles) y Allister Taylor (asistente personal de Brian Epstein) los elogiaron públicamente. “Suenan mejor que los Beatles cuando yo los llevé a Hamburgo”, llegó a decir Williams.

La banda también fue invitada varias veces por EMI de Londres para grabar en los míticos estudios de Abbey Road, donde rodaron un documental íntegramente dentro del histórico predio.

Un elenco de lujo para una noche inolvidable

En esta nueva presentación, Patricio Pérez (George Harrison) estará acompañado por Nicolás Tomate (John Lennon), Eloy Fernández (Paul McCartney) y Esteban Zanardi (Ringo Starr). El grupo se completa con Fernando Monteleone en teclados y percusiones.

Juntos, logran una química y una fidelidad sonora que sigue sumando fanáticos en cada show, manteniendo viva la llama del movimiento musical y cultural más importante del siglo XX.

Premios, libros y el reconocimiento local

A lo largo de su carrera, The Beats cosechó premios y distinciones. En 2020, ganaron el Premio Estrella de Mar a “Mejor Musical” y fueron nombrados Personalidades Destacadas de la Cultura por la Legislatura Porteña.

Además, editaron seis discos y presentaron el libro “1, 2, 3, 4!”, un recorrido ilustrado por la obra de los Beatles, con análisis y fotos inéditas de las sesiones de grabación entre 1962 y 1965.

Entradas y detalles del show

La función será puntual a las 21:00 en el Teatro Ópera. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek y se espera un lleno total para una noche que promete emoción, recuerdos y la mejor música de todos los tiempos.