El joven artista Fr4nz presentó oficialmente su disco To the Moon con un showcase en el Gorriti Art Center, y conversó con Ciudad Magazine sobre la emoción de lanzar este proyecto que combina pop, funk y una fuerte impronta retro inspirada en los años 80.

“Estoy muy contento porque ya el disco es de la gente”, contó entusiasmado.

“Después de tanto tiempo, siento que lo logré. Ahora la gente lo está recibiendo con mucho amor”, expresó antes de subir al escenario para presentar sus nuevas canciones junto a su banda en vivo.

Foto: @fr4nzmusic

“Si nadie te la baja, andá vos misma a buscarla”: el nuevo disco de Fr4nz promueve el empoderamiento

El título del álbum, To the Moon, tiene un sentido más emocional que literal. Fr4nz lo explicó con una sonrisa.

“Principalmente es por amor, por a quién le bajaría la luna. Pero también digo siempre: si nadie te la baja, andá vos misma a buscarla”. Fr4nz sobre el título de su nuevo disco.

Esa combinación de romanticismo y empoderamiento atraviesa todo el espíritu del disco, que cuenta con nueve canciones cargadas de groove, melodías bailables y guiños a la estética sonora y visual de los 80.

Foto: @fr4nzmusic

Influencias, familia y espíritu retro

Fr4nz nació en Córdoba el 18 de junio de 1998 y creció en un entorno familiar lleno de música. “En mi casa todos hacían música por hobby. Uno de mis hermanos tocaba la guitarra, otro el saxo, y así empecé yo también”.

Además de cantar, toca batería, piano y guitarra, y se formó en composición y producción musical.

Sus influencias van desde Bruno Mars hasta bandas como Earth, Wind & Fire o The Jackson 5, que marcaron su búsqueda artística.

Foto: @fr4nzmusic

“Me encanta todo lo que tiene que ver con lo retro. En mi casa hay muchas cosas antiguas, y ese universo me inspira. Quise que este disco tuviera ese mood, que la música acompañara ese viaje”, explicó.

Un viaje musical con destino lunar

To the Moon es un álbum que mezcla energía funk, nostalgia ochentosa y un mensaje de amor propio, con el que Fr4nz invita a su público a acompañarlo en este nuevo capítulo de su carrera.

El artista adelantó que planea llevar el show a Córdoba y otras ciudades del país, y promete seguir explorando esa fusión entre lo clásico y lo contemporáneo que define su estilo.

“Este es solo el comienzo. Lo más lindo es que la gente ya lo siente suyo”, cerró emocionado.