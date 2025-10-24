La guaracha santiagueña desembarca en Buenos Aires de la mano de Dany Hoyos, el músico que supo conquistar a miles con su estilo inconfundible y su capacidad para poner a todos a bailar.

El viernes 5 de diciembre, desde las 21 horas, el Teatro Ópera será el escenario de una fiesta única, donde el artista repasará los grandes éxitos de su carrera junto a toda su banda.

Las entradas ya están a la venta por Ticketek y la cita es en Av. Corrientes 860, en pleno centro porteño.

Dany Hoyos.

Récords en streaming y una carrera llena de hits

Dany Hoyos no solo es un referente de la movida tropical en el norte argentino, sino que también rompió todos los límites en las plataformas digitales.

Su participación en el streaming “Un poco de Ruido” superó los casi 5 millones de views, confirmando que su música sigue vigente y suma nuevos fanáticos en cada presentación.

Cada vez que pisa un escenario o visita un medio, la fiesta está garantizada. Y eso es lo que promete para su show en el Ópera: una noche para cantar, bailar y emocionarse con los clásicos que marcaron a varias generaciones.

De Santiago del Estero al país: la historia de un referente de la guaracha

La historia de Dany Hoyos comenzó en 1989, cuando se sumó como voz principal de Kalama Tropical, reemplazando a su hermano Bonifacio Hoyos.

Junto al grupo editó discos como “Al Fin Llegó” y “Ahora Sí”, pero en 1991 decidió tomar un nuevo rumbo y se unió a Los Hechiceros, con quienes grabó “Fiesta Cumbanchera”.

En 1994, Dany volvió a unir fuerzas con su hermano para crear Los Bonys, una de las bandas más emblemáticas de la guaracha.

Con el disco debut “Vuelve a Santiago Hermano” en 1995, lograron conquistar las radios y llenar bailantas en todo el país, especialmente en Santiago del Estero.

Durante doce años con Los Bonys, Dany grabó 13 discos y recorrió gran parte de la Argentina, consolidándose como uno de los grandes nombres del género.

Una carrera solista que no para de crecer

En 2009, tras 25 años de trayectoria, Dany Hoyos decidió lanzarse como solista y editó “Creador de Éxitos”, un disco que rápidamente se convirtió en disco de oro. Desde entonces, sumó 8 producciones de estudio y 2 en vivo, manteniendo siempre la esencia de la guaracha santiagueña y renovando su repertorio con nuevas canciones.

Hoy, Dany Hoyos es considerado uno de los máximos exponentes de la guaracha en la Argentina, y su show en el Teatro Ópera promete ser una verdadera celebración para todos los amantes de la música tropical.

Dónde y cuándo ver a Dany Hoyos en Buenos Aires

Fecha: Viernes 5 de diciembre

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Ópera (Av. Corrientes 860)

Entradas: A la venta por Ticketek

Una oportunidad única para disfrutar en vivo de la energía y el carisma de un artista que hizo historia en la movida tropical.