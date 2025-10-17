Living Colour, una de las bandas más influyentes del rock internacional, eligió Buenos Aires para festejar sus 40 años de carrera con un recital que promete emociones fuertes y mucha energía.
El encuentro será el sábado 24 de febrero a las 19:00 en el escenario de C Art Media, donde los fanáticos podrán revivir los grandes clásicos y vibrar con la potencia de su música en vivo.
Un aniversario a puro rock y nostalgia
El grupo, conocido por hits como “Cult of Personality” y su inconfundible mezcla de rock, funk y soul, llega a la Argentina en el marco de una gira mundial que repasa cuatro décadas de historia.
La cita en C Art Media será una oportunidad única para ver a Living Colour en acción, repasando los temas que marcaron a varias generaciones y que siguen sonando con fuerza en todo el mundo.
Una noche para el recuerdo
La banda, formada en Nueva York en 1984, se consolidó como un referente del género gracias a su virtuosismo y a la voz inconfundible de Corey Glover.
En este show especial, los músicos prometen un repaso por sus discos más emblemáticos y una puesta en escena cargada de energía, ideal para los amantes del buen rock.
Entradas y detalles del evento
El recital de Living Colour en Buenos Aires será el 24 de febrero a las 19:00 en C Art Media.
Las entradas ya están a la venta y se espera una gran convocatoria de público, en una noche que quedará grabada en la memoria de los fans argentinos.