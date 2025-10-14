Ultra Buenos Aires anunció oficialmente el lineup de Fase 1 para su esperada sexta edición, que se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el emblemático Parque de la Ciudad, en Buenos Aires, Argentina.
Lineup de Fase 1 de Ultra Buenos Aires 2026
Entre los headliners confirmados para Ultra Buenos Aires 2026 se encuentran figuras icónicas de la escena global como:
- Above & Beyond
- Camelphat
- Charlotte de Witte
- deadmau5
- Dom Dolla
- Indira Paganotto
- Jamie Jones
- Kevin de Vries
- Klangkuenstler
- Richie Hawtin
- Steve Angello
- Y el debut mundial del B2B entre Joseph Capriati y Mau P
Este B2B inédito entre Joseph Capriati y Mau P promete ser uno de los momentos más impactantes del fin de semana, uniendo dos estilos y generaciones en un set exclusivo pensado especialmente para el público argentino.
Cuándo y dónde es Ultra Buenos Aires 2026
- 📅 Sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026
- 📌 Parque de la Ciudad, Buenos Aires, Argentina
- 🎟️ Entradas ya a la venta en la web oficial de Ultra Buenos Aires
Qué esperar del festival
Ultra Buenos Aires 2026 se desarrollará durante dos días de música ininterrumpida, con cuatro escenarios simultáneos, incluyendo el imponente Main Stage y el legendario RESISTANCE Stage, dedicado a los sonidos del techno y house underground.
El festival combinará:
- Tecnología inmersiva de última generación
- Producción audiovisual de nivel internacional
- Curaduría artística de alto impacto
- Espacios para artistas locales emergentes
- Diez horas de música por día
Ultra Buenos Aires es parte de ULTRA Worldwide, la marca de festivales de música electrónica más grande del mundo, con presencia en los seis continentes y una comunidad global de millones de fanáticos.