Ultra Buenos Aires anunció oficialmente el lineup de Fase 1 para su esperada sexta edición, que se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el emblemático Parque de la Ciudad, en Buenos Aires, Argentina.

Lineup de Fase 1 de Ultra Buenos Aires 2026

Entre los headliners confirmados para Ultra Buenos Aires 2026 se encuentran figuras icónicas de la escena global como:

Above & Beyond

Camelphat

Charlotte de Witte

deadmau5

Dom Dolla

Indira Paganotto

Jamie Jones

Kevin de Vries

Klangkuenstler

Richie Hawtin

Steve Angello

Y el debut mundial del B2B entre Joseph Capriati y Mau P

Este B2B inédito entre Joseph Capriati y Mau P promete ser uno de los momentos más impactantes del fin de semana, uniendo dos estilos y generaciones en un set exclusivo pensado especialmente para el público argentino.

Cuándo y dónde es Ultra Buenos Aires 2026

📅 Sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026

📌 Parque de la Ciudad, Buenos Aires, Argentina

🎟️ Entradas ya a la venta en la web oficial de Ultra Buenos Aires

Qué esperar del festival

Ultra Buenos Aires 2026 se desarrollará durante dos días de música ininterrumpida, con cuatro escenarios simultáneos, incluyendo el imponente Main Stage y el legendario RESISTANCE Stage, dedicado a los sonidos del techno y house underground.

El festival combinará:

Tecnología inmersiva de última generación

Producción audiovisual de nivel internacional

Curaduría artística de alto impacto

Espacios para artistas locales emergentes

Diez horas de música por día

Ultra Buenos Aires es parte de ULTRA Worldwide, la marca de festivales de música electrónica más grande del mundo, con presencia en los seis continentes y una comunidad global de millones de fanáticos.



