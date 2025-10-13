La espera terminó para los fanáticos de la música griega en la Argentina: George Dalaras, una de las voces más emblemáticas del Mediterráneo, vuelve a Buenos Aires para ofrecer un único concierto el 12 de noviembre de 2025 en el histórico Teatro Coliseo.

El anuncio generó una ola de entusiasmo tanto en la comunidad griega local como entre los argentinos que siguen la carrera de este artista, considerado un verdadero embajador cultural de Grecia.

La cita, organizada por la Fundación Helénica en Argentina y la Colectividad Helénica de Buenos Aires, promete ser mucho más que un recital: será una celebración de la música, la memoria y la identidad.

George Dalaras. (Foto: Prensa) Por: THOMAS CHRISOHOIDIS

Un puente entre Grecia y el mundo

Con más de cinco décadas de trayectoria, Dalaras se consolidó como uno de los intérpretes más influyentes de la música popular helénica. Su voz inconfundible y su capacidad para fusionar géneros —del rebetiko y el laïkó al folk mediterráneo, el rock y los sonidos árabes y latinoamericanos— lo llevaron a conquistar escenarios legendarios como el Royal Albert Hall de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York y la Ópera de Sídney.

George Dalaras. (Foto: Prensa)

En su regreso a la Argentina —el tercero en su carrera—, Dalaras estará acompañado por Violeta Ikari y Alexandros Tzouganakis, dos músicos que lo escoltarán en un recorrido por los grandes clásicos de su repertorio y nuevas interpretaciones cargadas de sensibilidad y raíz.

Un artista que trasciende fronteras

Nacido en El Pireo, el histórico puerto de Atenas, el 29 de septiembre de 1949, Dalaras creció rodeado de música y tradición. Hijo del reconocido Loukas Daralas, desde joven se sumergió en el universo sonoro griego y supo construir un estilo propio, colaborando con figuras como Mikis Theodorakis, Manos Loïzos y Stavros Kouyioumtzis.

George Dalaras. (Foto: Prensa) Por: THOMAS CHRISOHOIDIS

A lo largo de su carrera, lanzó más de 60 discos y compartió escenario con artistas internacionales de la talla de Sting, Al Di Meola, Goran Bregović, Paco de Lucía y, en el plano local, con Mercedes Sosa y Ariel Ramírez. Con ellos, Dalaras tejió un puente artístico entre Grecia y América Latina, uniendo culturas a través de la fuerza de la canción popular.

Compromiso social y legado

Además de su aporte musical, Dalaras es reconocido por su compromiso con causas humanitarias. En 2006, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad del ACNUR por su trabajo a favor de los refugiados y los derechos humanos, sumando a su carrera artística una dimensión solidaria y de responsabilidad social.

George Dalaras. (Foto: Prensa)

Una noche para no perderse

El Teatro Coliseo será el escenario de una velada que promete emoción, calidad y una conexión directa con la cultura del Mediterráneo. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketek Argentina y se espera un lleno total para este reencuentro tan esperado.

George Dalaras sigue siendo un símbolo viviente del helenismo musical: un artista que une tradición y modernidad, emoción y compromiso, y que, una vez más, hará vibrar a Buenos Aires con el alma sonora de Grecia.