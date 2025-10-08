Oasis se presentará en el Estadio River Plate los días 15 y 16 de noviembre de 2025, y ya está confirmada la participación de Richard Ashcroft como artista invitado.

El exlíder de The Verve será el encargado de abrir ambos shows (totalmente agotados) en el Estadio Monumental de Buenos Aires, marcando un esperado regreso del britpop a la Argentina.

Richard Ashcroft abrirá los shows de Oasis en River

Por qué Richard Ashcroft abrirá los conciertos de Oasis en Buenos Aires

A través de sus redes sociales oficiales, Oasis confirmó que Richard Ashcroft será el telonero de sus conciertos en River Plate 2025.

El artista británico, ampliamente reconocido por su carrera con The Verve y por su trayectoria solista, ya había compartido escenario con Liam Gallagher y Noel Gallagher durante giras en Europa.

Ahora, tras una fuerte demanda de los fans argentinos, también será parte de esta histórica fecha en Buenos Aires.

Quién es Richard Ashcroft

Durante su tiempo como líder de The Verve, Ashcroft escribió clásicos como “Bitter Sweet Symphony” y “The Drugs Don’t Work”, que lo posicionaron como una de las figuras clave del rock británico de los 90, movimiento del que Oasis también fue protagonista.

Aunque The Verve se disolvió definitivamente en 2009, Ashcroft continuó con una exitosa carrera solista, lanzando temas como “A Song for the Lovers” y “Break the Night with Colour”, consolidando su lugar en la escena musical internacional.