El Music Wins Festival, el evento de música independiente, anunció oficialmente el line-up completo de su cuarta edición, que se celebrará el próximo domingo 2 de noviembre de 2025 en el icónico Mandarine Park, frente al río en la Ciudad de Buenos Aires.

Con más de 20 bandas en vivo distribuidas en 4 escenarios, esta nueva edición promete una experiencia única al aire libre, con una curaduría artística que combina grandes referentes internacionales, propuestas emergentes y lo más potente de la escena local.

Line-up internacional: Massive Attack, Primal Scream y una grilla de lujo

Entre los artistas más destacados, el Music Wins Festival 2025 tendrá como cabeza de cartel a Massive Attack, que vuelve a Buenos Aires con un nuevo espectáculo audiovisual en colaboración con United Visual Artists, uno de los shows más impactantes de su historia reciente.

También se presentará la legendaria banda británica Primal Scream, que regresa a la Argentina luego de siete años para repasar clásicos de su carrera como Screamadelica, entre psicodelia, electrónica y rock alternativo.

El cartel internacional se completa con:

Tash Sultana (Australia) – soul, reggae y psicodelia en formato multiinstrumental

L’Impératrice (Francia) – synth-pop elegante y bailable

The Whitest Boy Alive (Noruega/Alemania) – indie pop + funk de precisión quirúrgica

Yo La Tengo (Estados Unidos) – lo-fi clásico desde Nueva Jersey

FCUKERS – nueva promesa de la escena emergente global

La escena local toma protagonismo: diversidad, energía y renovación

El line-up nacional del Music Wins Festival 2025 refleja el gran momento que atraviesa la música argentina independiente, con una selección que incluye artistas consagrados, nuevos talentos y propuestas experimentales:

Winona Riders

Camionero

Juana Aguirre

Fonso y Las Paritarias

Isla Mujeres

Evlay

Nina Suárez

Terrores Nocturnos

Ale Cares y los Magos Farciar

OK Pirámides

Hannie Schaft

Máze

Sakatumba

Socorro

Chita B2B Mabel (DJ Set especial)

Desde el rock psicodélico de Camionero hasta la electrónica experimental de Evlay, pasando por el indie-pop de Isla Mujeres, el post-punk de Socorro y la sensibilidad folk de Juana Aguirre, la propuesta local del festival es tan ecléctica como poderosa.

Fecha, lugar y entradas del Music Wins Festival 2025

Fecha : Domingo 2 de noviembre de 2025

Lugar : Mandarine Park , Av. Costanera Norte y Sarmiento, CABA

Entradas: Ya disponibles en la página de Venti

Además, la presentación oficial del line-up se realizó el pasado 5 de octubre en Niceto Club, con vinilos en la vereda, un mural en vivo y shows sorpresa de Winona Riders y DJ Zuker, marcando el espíritu único del festival: música, arte, comunidad y celebración.