Mötley Crüe no se anda con vueltas y prepara un festejo a lo grande por el 40° aniversario de “Theatre Of Pain”, uno de los discos más emblemáticos de su carrera.

La banda anunció el lanzamiento de un super deluxe box set de edición limitada, que estará disponible a partir del 14 de noviembre y promete ser una verdadera joya para fans y coleccionistas.

El box set incluye el álbum original remasterizado en vinilo de color, un show inédito grabado en 1985 en Long Beach (2 LP), un disco de demos y rarezas, y un libro de tapa dura de 76 páginas repleto de fotos y recuerdos nunca antes vistos de la época dorada del grupo. Todo con un arte renovado y detalles exclusivos que capturan la esencia rebelde y explosiva de los Crüe.

Foto: prensa

Un disco que marcó una época y rompió récords

“Theatre Of Pain” salió en junio de 1985 y fue un antes y un después para Mötley Crüe. Con hits como “Smokin’ In The Boys Room” y el himno eterno “Home Sweet Home”, el disco llevó a la banda al Top 10 de Estados Unidos por primera vez (alcanzó el puesto #6) y se convirtió en un fenómeno global: fue #7 en Australia y Suecia, #5 en Finlandia, #11 en Canadá y entró al Top 40 del Reino Unido.

El álbum está certificado 4X Platino en Estados Unidos y 3X Platino en Canadá, y su impacto fue tan grande que el videoclip de “Home Sweet Home” fue el más pedido en MTV durante más de 90 días, lo que llevó a la famosa “Crüe Rule” que limitaba los videos a 30 días en pantalla.

La canción volvió a ser furor recientemente gracias a una versión junto a Dolly Parton, que la llevó al #1 en la radio de rock clásico de EE.UU.

Todo lo que trae la edición deluxe de Theatre Of Pain

El box set de aniversario es mucho más que un simple relanzamiento. Incluye:

Álbum original remasterizado en vinilo de color (1 LP)

Show en vivo inédito de 1985 en Long Beach (2 LP)

Demos y rarezas en vinilo de color (1 LP)

Libro de tapa dura de 76 páginas con fotos inéditas

Arte renovado y memorabilia exclusiva

Además, habrá ediciones en audio estándar, Dolby Atmos, CD y vinilos en diferentes colores y formatos exclusivos para tiendas como Walmart, Amazon, Urban Outfitters y disquerías independientes.

Para los más nostálgicos, también habrá una edición limitada en cassette.

Unboxing, música en vivo y más sorpresas para los fans

Para ir calentando motores, la banda compartió un video de unboxing donde se puede ver todo el contenido de la caja, y ya se puede escuchar el clásico “Smokin’ In The Boys Room [Live in Long Beach]” en plataformas digitales. Las reservas ya están abiertas y se espera que la edición se agote rápido.

Los seguidores también podrán sumergirse en el Crüeseum, una colección online con objetos de la época, ropa de gira, itinerarios, fotos en vivo y mucho más del universo Mötley Crüe.

Mötley Crüe vuelve a Las Vegas y suma solidaridad

El aniversario llega en un gran momento para la banda, que acaba de anunciar su regreso a Las Vegas con una nueva residencia en el Dolby Live del Park MGM.

El show, que se extenderá hasta el 3 de octubre de 2025, marca la tercera vez que los Crüe conquistan la ciudad del pecado y la primera en más de diez años.

Como parte de este regreso, Mötley Crüe donará una parte de la recaudación de entradas a la Nevada Partnership for Homeless Youth (NPHY), una organización que ayuda a jóvenes sin hogar en el sur de Nevada a encontrar estabilidad y nuevas oportunidades.

Cómo conseguir la edición limitada

La edición deluxe de “Theatre Of Pain” estará disponible solo por tiempo limitado y ya se puede reservar online. Una oportunidad única para revivir el espíritu de una banda que marcó a fuego la historia del rock.