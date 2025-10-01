La ciudad de La Plata se convertirá en el epicentro de la música italiana en octubre, cuando reciba la VIII edición del Festival della Música Italiana. El evento, que ya es un clásico en la región, reunirá a 128 finalistas de todo el país y del exterior en una competencia que promete emociones fuertes y una puesta en escena de nivel internacional.

La gran final será el sábado 11 de octubre a las 20:30 en el Teatro Metro (calle 4 entre 51 y 53), donde los mejores talentos del canto en italiano buscarán consagrarse ante un jurado de lujo y un público que ya agotó récords de inscriptos.

Una semana a puro talento y tradición italiana

Antes de la gran noche, el festival tendrá sus semifinales el 9 y 10 de octubre, también en el Teatro Metro. Allí, los artistas no solo interpretarán clásicos de la música italiana, sino que participarán de entrevistas, sesiones de fotos y producciones audiovisuales, en una experiencia que va mucho más allá del escenario.

Odino Faccia cuenta cómo es el Festival della Musica Italiana 2025.

El certamen se inspira en el mítico Festival de la Canción de San Remo y mantiene vivo el lazo con la tradición ítalo-argentina, en una ciudad que fue declarada por ley Capital de la Música Italiana y Capital del Emigrante Italiano.

Un jurado de lujo y un premio soñado

El jurado de esta edición estará presidido por Odino Faccia, cantante, artista y tres veces candidato oficial al Premio Nobel de la Paz, reconocido por su trabajo internacional en favor de la convivencia y la inclusión social. Lo acompañarán Giorgio Luna (director musical del festival), Maite Urbiztondo (ganadora 2016) y Silvana Condoluci (segunda ganadora 2017). Por primera vez, algunos jueces serán artistas consagrados en ediciones anteriores, que además de evaluar, compartirán su música en el escenario.

Festival della Musica Italiana- VIII Edición 2025

El premio mayor es un verdadero sueño: el ganador o ganadora viajará a Italia en mayo de 2026, con todos los gastos pagos, para presentarse como artista central en el espectáculo “Italia Argentina Canta in Festival”. Además, participará de una conferencia de prensa en el Parlamento Italiano y de distintas actividades culturales.

Cómo conseguir entradas para la gran final

Las entradas para la final ya están a la venta y se pueden adquirir de manera presencial en la boletería del Teatro Metro, de lunes a sábados de 10:00 a 19:00, o de forma online en www.plateaunotickets.com y al 01163802002.

El Festival della Música Italiana se consolida como uno de los eventos culturales más importantes de la región, celebrando el talento, la diversidad y el legado de la música italiana en la Argentina.