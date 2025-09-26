Con solo 21 años, Juli Obregón reafirma su lugar como una de las voces más prometedoras del nuevo pop argentino con el lanzamiento de su nuevo single “Una Trampa”, una explosiva fusión entre nostalgia noventera y frescura contemporánea.

Inspirado en la estética y el sonido del euro dance de los años 90, “Una Trampa” samplea con audacia el clásico “What is Love” de Haddaway, pero lo reinterpreta con una producción actualizada, vibrante y cargada de energía pop.

“Una Trampa mezcla la vulnerabilidad del desamor adolescente con una actitud de empoderamiento, todo sobre una base rítmica que te hace bailar mientras sentís”, explican desde el entorno de la artista.

Foto: prensa

🔊 Una Trampa: el euro dance revive con fuerza millennial y Gen Z

Con un tempo de 124 BPM, líneas de bajo contundentes, baterías programadas y sintetizadores brillantes, “Una Trampa” logra capturar la esencia del dancefloor de los 90s pero con una calidad sonora optimizada para el streaming actual.

La canción se destaca por su producción moderna, combinando técnicas de mezcla y masterización que garantizan claridad, fuerza y presencia en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube Music.

Foto: prensa

🎬 Un videoclip con estética retro-futurista al estilo noventero

El videoclip oficial de “Una Trampa” rinde tributo visual a íconos del euro dance como Corona, Snap! y Real McCoy, con una puesta en escena que revive la estética retro-futurista de la década. Vestuario vibrante, coreografías enérgicas y referencias visuales a películas como A Night at the Roxbury completan una experiencia inmersiva y nostálgica.

🌍 Juli Obregón: del talento precoz al fenómeno digital

Con una carrera que comenzó a los 4 años, Juli Obregón ha logrado acumular más de 30 millones de reproducciones multiplataforma y una comunidad digital de más de 350 mil seguidores, posicionándose como una figura clave del pop argentino emergente.

En 2025, Juli sorprendió con:

“Igual” , junto a Verónica Terrés

“Nadie Dijo” , con la artista española Ariann , cuyo remix incluyó el primer videoclip realizado completamente con inteligencia artificial , entrando al Top 100 de Spotify Argentina y Top 50 de Spotify Paraguay

“Ya Fue”, un himno de autoconfianza juvenil

Con “Una Trampa”, su tercer lanzamiento del año, Juli demuestra una vez más su versatilidad artística y su habilidad para reinventar sonidos clásicos desde una perspectiva joven, fresca y global.

