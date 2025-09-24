El fenómeno de Erreway volvió a demostrar su vigencia en 2025. Con miles de fanáticos coreando cada canción, la banda que marcó a toda una generación agotó ocho funciones consecutivas en el Movistar Arena.

Ahora, se prepara para su novena y última presentación en Buenos Aires, un show histórico que será la despedida definitiva del grupo en la ciudad.

Erreway: una despedida histórica

En la séptima de sus nueve noches en el estadio porteño, Erreway emocionó al público con un recorrido por los himnos que marcaron los 2000, logrando que miles de fans cantaran y lloraran con cada tema.

Erreway. Foto: prensa

La nostalgia, la energía y la emoción convirtieron cada show en un reencuentro inolvidable.

Con ocho fechas totalmente agotadas, el grupo se encamina a su gran final en la capital argentina.

Últimas entradas para el show de Erreway en el Movistar Arena

Las últimas entradas para la función despedida de Erreway en Buenos Aires todavía están disponibles a través de portal de Movistar Arena

Los tickets pueden adquirirse con todos los medios de pago y beneficios exclusivos de Tarjeta Naranja X: