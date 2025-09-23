El 25 de septiembre, el Teatro Gran Rex revivirá la icónica banda sonora de Nino Rota con una proyección única de The Godfather acompañada de una interpretación sinfónica en tiempo real.

The Godfather LIVE lleva por primera vez la obra maestra de Francis Ford Coppola a los escenarios con música en vivo, haciendo su debut en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires el 25 de septiembre. Las entradas están a la venta por TuEntrada.

Ganadora de tres Premios Oscar y otros numerosos reconocimientos, The Godfather sigue siendo una de las películas más grandes en la historia del cine.

La icónica banda sonora de Nino Rota, acompañada de la música tradicional italiana y jazz, cobrará vida en el escenario, interpretada EN VIVO por la Orquesta B.A. Pops bajo la dirección de Damián Mahler, mientras la película se proyecta simultáneamente en alta definición en la pantalla gigante.

“Estamos muy emocionados de poder llevar esta magistral banda sonora y película a Buenos Aires,” dijo Justin Freer, director y productor de The Godfather LIVE.

“El poder preservar y presentar la música de una de las películas más queridas de la historia, es algo verdaderamente emocionante. No hay música de cine tan instantáneamente reconocible como la melodía de apertura de Nino Rota tocada en trompeta, y pocas películas tan magistralmente hechas como The Godfather. La combinación de estos dos clásicos en el escenario en vivo en el Teatro Gran Rex será una experiencia visual y sonora como ninguna otra.”

El clásico de Francis Ford Coppola se presenta con una orquesta en vivo en Buenos Aires

The Godfather, lanzada por Paramount Pictures en 1972 con gran éxito tanto de público como de crítica, cuenta la historia de los Corleones y su rivalidad con otras familias criminales de Nueva York entre 1945 y 1955, mientras el personaje principal (Marlon Brando) transfiere el poder a su hijo menor (Al Pacino).

También protagonizada por James Caan, John Cazale, Robert Duvall y Diane Keaton, la película ganó tres Premios Oscar®, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor (Marlon Brando), y consolidó la reputación de Coppola como uno de los nuevos directores que revolucionaron Hollywood desde finales de los años 60.

En 2008, una encuesta de la revista Empire nombró a The Godfather como la mejor película de todos los tiempos, distinción que también le otorgaron Entertainment Weekly y Metacritic. Actualmente ocupa el segundo lugar en la lista de películas de todos los tiempos de IMDb.

El compositor Nino Rota alcanzó reconocimiento internacional en los años 50 y 60 por su trabajo con los directores italianos Federico Fellini y Luchino Visconti, componiendo para películas como Noches Blancas, El Leopardo, La Dolce Vita y 8 ½. Su música para The Godfather, que incluye el inmortal “Love Theme from The Godfather”, fue clasificada en el puesto 5 en la lista de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos por el American Film Institute.

“Estamos orgullosos de abrazar la evolución de la experiencia en vivo, y esperamos que este concierto rinda homenaje a los muchos músicos talentosos que dan vida a la música de las películas, mientras brindamos a todos la oportunidad de revivir una de las grandes obras maestras del cine.”