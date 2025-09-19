La banda UN MUERTO MÁS volvió a la escena musical con el lanzamiento de su flamante álbum, titulado “De Amor”.

El grupo, que ya supo ganarse un lugar en el circuito local, apuesta ahora a un material cargado de emociones y nuevas búsquedas sonoras.

El disco, presentado oficialmente este año, llega con la promesa de conectar con el público a través de letras profundas y melodías que exploran distintas facetas del amor.

Según adelantaron desde la banda, el trabajo incluye canciones inéditas y una producción que marca un antes y un después en su carrera.

Foto: prensa

Un álbum que invita a sentir

“De Amor” se perfila como un disco pensado para escuchar de principio a fin.

Cada tema recorre distintas historias y sensaciones, con el sello característico de UN MUERTO MÁS: una mezcla de intensidad, honestidad y una impronta muy personal.

El lanzamiento ya despertó la atención de los fans, que celebran la vuelta de la banda y esperan ansiosos poder disfrutar de las nuevas canciones en vivo.

Lo que se viene para UN MUERTO MÁS

Con el álbum recién salido del horno, UN MUERTO MÁS planea una serie de presentaciones para llevar “De Amor” a los escenarios. El grupo busca así reencontrarse con su público y compartir la energía de su nuevo material.

El disco ya está disponible en las principales plataformas digitales y promete ser uno de los lanzamientos destacados del año para la escena musical local.