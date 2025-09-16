Matteo Bocelli, hijo del legendario tenor Andrea Bocelli, presentó su segundo álbum, “Falling in Love”, bajo el sello Decca Records.

El joven músico se consolida así como una nueva generación de artistas, con un estilo romántico y contemporáneo que combina la tradición clásica con la narrativa moderna.

El álbum, grabado en su hogar en la Toscana, incluye temas coescritos junto a compositores reconocidos como Amy Wadge, Toby Gad e Iain Archer, y muestra su talento como cantante y pianista en canciones como Amnesia d’amore y If I Can’t Have You. Matteo define su música como un reflejo de sus emociones y del amor, buscando forjar su propio camino más allá del legado familiar.

“Ser un Bocelli es tanto un privilegio como una responsabilidad. Nunca he querido huir del increíble legado de mi padre, pero sí quiero que la gente escuche mi voz, mis emociones y mi versión del amor”, declaró Matteo.

Foto: gentileza de prensa.

Además de su carrera musical, Matteo ha participado en campañas de moda, actuaciones junto a actores como Idris Elba y apareció con su familia en el especial navideño de Los Simpson: Feliz Navidad.

Recientemente, cantó junto a su padre para el Papa León XIV en Italia y se prepara para una gira internacional, incluyendo tres conciertos íntimos en el Reino Unido en noviembre.

Con su estilo emotivo y carismático, Matteo Bocelli busca consolidarse como un artista global, combinando tradición y modernidad, y dejando su propia huella en la música internacional.

Tracklist de Falling in Love – Matteo Bocelli

To Get to Love You Falling in Love Mi Historia Love Like This Loving You Glimpse of Happiness Naive If I Can’t Have You Amnesia D’Amore Angel in Disguise Caruso

✨ Cada tema combina emociones profundas con la tradición musical de los Bocelli, en un álbum romántico y contemporáneo que invita a enamorarse canción tras canción.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.