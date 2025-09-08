El fenómeno del momento, Milo J, anuncia su primer show en el Estadio Vélez Sarsfield el próximo 18 de diciembre de 2025, convirtiéndose en el artista más joven en presentarse en este emblemático escenario. A sus apenas 18 años, el cantante y compositor bonaerense hará historia con un recital que recorrerá todo su repertorio y marcará el inicio de una nueva etapa artística con el lanzamiento de su esperado álbum “La vida era más corta”.

📍 Milo J en Vélez – Fecha, Lugar y Detalles del Show

🗓️ Fecha : 18 de diciembre de 2025

📍 Lugar : Estadio Vélez Sarsfield – Buenos Aires

🧑‍🎤 Artista : Milo J

🔥 Motivo: Presentación de “La vida era más corta” + repaso por sus discos más icónicos

Este show será un viaje musical y emocional por las distintas etapas de la carrera de Milo, con temas de 511, EDSM, 111, 166 y Retirada, además de estrenos en vivo del nuevo disco.

🎟️ Entradas para Milo J en Vélez 2025: ¿Cómo comprar?

🔹 Preventa exclusiva Santander American Express

🗓️ Inicio : Lunes 8 de septiembre a las 14:00 hs

💳 Beneficio : 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander AMEX

Plataforma oficial: Enigmatickets.com

🔹 Venta general

🗓️ Inicio : Martes 9 de septiembre a las 14:00 hs

💳 Todos los medios de pago habilitados

✅ Continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con Santander AMEX

⚠️ Dada la enorme expectativa y el historial de sold-outs de Milo, se espera alta demanda en la venta. Recomendamos acceder apenas comience la preventa.

💿 “La vida era más corta”: nuevo álbum, nuevo capítulo

El show en Vélez será el inicio del universo conceptual de “La vida era más corta”, un álbum introspectivo donde Milo J profundiza en temas como:

⌛ El paso del tiempo

🧬 Herencia y memoria

🧠 Identidad personal y colectiva

Su primer adelanto, “Bajo de la piel”, fue producido junto a Tatool y Santiago Alvarado, y explora sonidos modernos y locales, con letras cargadas de simbolismo que marcan un viaje sonoro maduro, profundo y emocional.

📈 El ascenso imparable de Milo J en 2025