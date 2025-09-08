El Cuarteto de Nos continúa imparable con su Tour Puertas, la gira internacional que está llevando a la banda uruguaya por los escenarios más importantes de Latinoamérica y Europa. Durante su paso por el festival Vive Latino de Zaragoza, anunciaron una parada histórica: Movistar Arena Madrid, donde se presentarán el 10 de marzo de 2026, marcando un hito en su carrera.
📅 Cuarteto de Nos en España 2026 – Fechas confirmadas
Tras el éxito en Zaragoza, la banda confirmó tres fechas clave en España:
- 🗓️ 10 de marzo de 2026 – Movistar Arena, Madrid
- 🗓️ 11 de marzo de 2026 – Palau Sant Jordi, Barcelona
- 🗓️ 12 de marzo de 2026 – Cartuja Center, Sevilla
🎟️ Entradas a la venta desde el martes 9 de septiembre de 2025 a través de Passline
⚠️ ¡Atención fans en España! Estas fechas marcan uno de los regresos más esperados del rock alternativo latino al país.
🌎 Tour Puertas 2025: próximas fechas en Latinoamérica
El Tour Puertas ya recorrió decenas de ciudades en América Latina y se prepara para pisar escenarios icónicos. Estas son algunas de las fechas destacadas:
🇦🇷 Argentina
- 📍 20 de septiembre de 2025 – Estadio Ferro, Buenos Aires
- 🎟️ ¡Plateas agotadas! Últimas entradas disponibles
- 📍 30 de octubre – Estadio Once Unidos, Mar del Plata
- 📍 31 de octubre – Club Estudiantes, Bahía Blanca
- 📍 1 de noviembre – Gimnasio Municipal Parque Central, Neuquén
- 📍 2 de noviembre – Estadio Bomberos Voluntarios, Bariloche
- 📍 4 de noviembre – Club San Martín, Santa Rosa
🇲🇽 México
- 📍 18 de octubre de 2025 – Palacio de los Deportes, Ciudad de México
🇺🇾 Uruguay
- 📍 6 de diciembre de 2025 – Antel Arena, Montevideo
🇨🇴 Colombia
- 📍 26 de febrero de 2026 – Movistar Arena, Bogotá
- 📍 Medellín y Cali – fechas confirmadas para 2026 (próximamente entradas)
🎪 Próximos festivales confirmados
El Cuarteto de Nos también será parte de festivales internacionales de gran renombre:
- 🎤 Cosquín Rock 2026 – Argentina
- 🎤 Festivales en Medellín y Cali – Colombia
Y pronto se sumarán más ciudades de Europa, México, Centroamérica y Estados Unidos.