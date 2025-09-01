Bon Jovi lanza su nuevo álbum colaborativo “Forever (Legendary Edition)” con invitados de lujo

La icónica banda ganadora del GRAMMY y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Bon Jovi, anunció el lanzamiento de su esperado álbum colaborativo “Forever (Legendary Edition)”, que saldrá el 24 de octubre a través de Island Records. La preventa ya está disponible.

Junto al anuncio, la banda estrenó su primer sencillo, “Red, White and Jersey”, disponible en todas las plataformas de streaming, y el tema “Hollow Man”, en colaboración con Bruce Springsteen.

El álbum incluye 14 canciones con versiones reimaginadas de los últimos éxitos de Bon Jovi y colaboraciones con algunos de los nombres más importantes de la música.

Qué dijo Bon Jovi del álbum lleno de figuras

Sobre el proyecto, Jon Bon Jovi explicó:“Este álbum nació de la necesidad. Mi cirugía de cuerdas vocales y la posterior rehabilitación fueron un proceso difícil durante el lanzamiento de ‘Forever’ en junio de 2024. No podía salir de gira ni promocionar el álbum como quería, así que recurrí a amigos para que me ayudaran”.

“Todos son grandes cantantes y artistas, y además personas increíbles. El resultado es un álbum con un nuevo espíritu, que demuestra que todos podemos salir adelante con un poco de ayuda de nuestros amigos. Siento una enorme alegría y gratitud al lanzarlo, y creo que eso se refleja en la música. Siempre hay algo más grande que YO, y ese algo somos NOSOTROS”.

Con esta edición, Bon Jovi no solo celebra su legado, sino que también muestra la fuerza de la colaboración y la amistad en la música.

BON JOVI: FOREVER (LEGENDARY EDITION) - track listing

1. Red, White, and Jersey

2. Legendary (with James Bay)

3. We Made It Look Easy (with Robbie Williams)

4. Living Proof (with Jelly Roll)

5. Waves (with Jason Isbell)

6. Seeds (with Ryan Tedder)

7. Kiss The Bride (with Billy Falcon)

8. The People’s House (with The War & Treaty)

9. Walls Of Jericho (with Joe Elliott)

10. I Wrote You A Song (with Lainey Wilson)

11. Living In Paradise (with Avril Lavigne)

12. My First Guitar (with Marcus King)

13. Hollow Man (with Bruce Springsteen)

14. We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil (with Carin León)

