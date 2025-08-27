El reconocido productor chileno Taiko deja su marca en la escena urbana latina al convertirse en productor ejecutivo de No Somos Iguales, el más reciente lanzamiento de Facebrooklyn, una de las mayores promesas de la música urbana chilena.
Este álbum no solo consolida el ascenso de Face, sino que también reafirma el lugar de Taiko como uno de los nombres más influyentes en la producción musical actual.
No Somos Iguales: el nuevo capítulo en la carrera de Facebrooklyn
Facebrooklyn, cantante, compositor y productor chileno, ha venido destacándose desde su debut en 2021 con una propuesta fresca que fusiona reggaetón, pop e indie.
Luego de consagrarse como artista revelación en 2023 con el álbum Caricias, y de realizar una gira sold out en Chile con Hablando de ti (2024), llega su tercer proyecto discográfico: No Somos Iguales.
En este nuevo álbum, Taiko participa como productor ejecutivo por primera vez en un proyecto completo de otro artista, demostrando su versatilidad y visión musical. El trabajo incluye 12 canciones que exploran diferentes facetas del amor, la identidad y la vulnerabilidad en clave urbana.
Además, Taiko no solo está detrás de las consolas: también aparece como artista invitado en el poderoso single Sssubelo, que marca el lanzamiento oficial del disco.
Colaboraciones de alto nivel y diversidad de sonidos
No Somos Iguales cuenta con colaboraciones de renombrados artistas de la escena latinoamericana como:
- Young Cister
- Paopao
- NSQK (México)
- Nina
- Juanki (Chile)
Estas alianzas consolidan el álbum como una propuesta multicultural, que combina talento emergente con artistas ya consolidados en el panorama urbano latino.
Tracklist oficial de No Somos Iguales
Disco 1
- EL COMBITO
- #MILLONES
- INCOMPATIBLES ft. Paopao
- SSSUBELO ft. Taiko
- METEORO ft. Young Cister
- SEXXX BREAK
Disco 2
7. ALGO PARECIDOS ft. Nina8. CRUELA9. DOWN BBY ft. Juanki10. AMARTE FUERTE11. NO VOY A ESTAR MAÑANA ft. NSQK12. APROVÉCHAME HOY
Taiko: productor chileno con impacto internacional
Nicolás Jaña, conocido artísticamente como Taiko, comenzó su carrera a los 15 años y rápidamente captó la atención del productor Sky Rompiendo, quien lo integró a Black Koi Entertainment en 2019. Desde entonces, ha trabajado con gigantes de la música como J Balvin, Bad Bunny, Paloma Mami, Mora, Feid, Eladio Carrión y Jhayco.
Entre sus hitos más importantes destacan:
- Producción de “Rojo” (J Balvin) – Nominación al Latin Grammy
- Producción de “Tu Veneno” – #1 en Billboard Latin Airplay
- Colaboraciones con Ozuna, Myke Towers, Karol G y más
- Nominado a dos Latin Grammy 2024
- Lanzamiento de su primer EP Offside, con concepto futbolero