El festival de rock más importante de Latinoamérica sigue creciendo a nivel internacional: llega la primera edición de Cosquín Rock Brasil, que se celebrará el próximo 13 de enero de 2026 en el imponente Stage Music Park, ubicado en Jurerê Internacional, Florianópolis.

Conocido por su potencia en la escena musical hispanoamericana, Cosquín Rock suma así un nuevo capítulo a su historia, cruzando la frontera para conquistar suelo brasileño y ofreciendo una experiencia inolvidable de música en vivo, cultura y comunidad.

📍 Cosquín Rock en Brasil: detalles del evento

📅 Fecha : 13 de enero de 2026

📍 Lugar : Stage Music Park, Jurerê Internacional – Florianópolis, Brasil

🎟️ Entradas : A la venta desde el lunes 01 de septiembre de 2025

Venta oficial: www.ingresse.com

🎶 Una nueva sede para un festival legendario

Con una capacidad para 13.000 personas, el Stage Music Park es uno de los venues más prestigiosos del sur de Brasil. A lo largo de los años, ha sido escenario de shows internacionales de artistas como Amy Winehouse, Guns N’ Roses, Tiësto, Ivete Sangalo y David Guetta, además de eventos masivos como Creamfields.

Ahora, este espacio vibrará con la energía de Cosquín Rock Brasil 2026, que promete un lineup explosivo (aún por anunciar) y una producción de nivel internacional, manteniendo la esencia del festival que nació en Córdoba, Argentina, y que ha sabido conquistar públicos en países como Uruguay, Paraguay, México, Colombia, España y Estados Unidos.



