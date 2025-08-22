A pesar de mantenerse alejado de los escenarios en los últimos años, Ricardo Montaner vuelve a emocionar a su público con un lanzamiento histórico: “Ricardo Montaner Vivo: Vélez 2007 (Vol. 1)”, su primer disco en vivo, grabado en uno de los momentos más emblemáticos de su carrera.

Disponible desde hoy en todas las plataformas digitales a través del sello Montaner Legacy, el álbum captura la energía y la emoción de un concierto inolvidable que el cantante ofreció en el Estadio de Vélez hace 18 años.

“Me he tomado un tiempo, que para muchos fue largo, para recuperar tesoros escondidos. Este es uno de ellos: un concierto lleno de magia, de verdad, de emociones reales”, expresó Montaner sobre este lanzamiento tan esperado.

Foto: prensa

Un documento musical irrepetible

Durante el show de 2007, Montaner interpretó 25 canciones que marcaron generaciones, en un recorrido sonoro que también contó con invitados de lujo. La inolvidable Mercedes Sosa compartió escenario con él, al igual que sus hijos Héctor Montaner, quien presentó un tema propio y también cantó junto a su padre, y los entonces debutantes Mau y Ricky, hoy figuras globales.

“Lo mezclamos y masterizamos con la tecnología avanzada de 2025. Suena increíble. Suena actual. Pero, sobre todo, suena a verdad”, destacó Montaner sobre el trabajo de recuperación del material original.

Foto: prensa

Un regreso simbólico y emotivo

Este disco no es solo un registro en vivo. Es un testimonio íntimo y poderoso de la conexión de Montaner con su audiencia, su potencia vocal y su legado artístico. A pesar de no estar girando actualmente, el músico quiso acercarse a su público de la forma más sincera posible.

“Como no pueden verme en vivo, quiero que, a través de este álbum, me sientan cerca de sus corazones y sepan cuánto los quiero y los extraño”, reflexionó el artista, quien compartió que este material es también un regalo para sus fans de toda la vida.