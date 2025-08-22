El sábado 27 de septiembre de 2025 la fiesta de cumbia más grande del país cumple 15 años y lo celebra con una edición histórica en el Estadio GEBA.

🎤 Artistas confirmados:

Karina | La Delio Valdez | Néstor en Bloque | Nico Mattioli | Mario Luis | La Champion Liga | Supermerk2 | Sonora Master

Además, la pista estará encendida toda la noche con los sets de DJ Zurita, Djaneiro, Huaraches, KMY y Qkcarsa.

🌟 La Mágica: 15 años de historia, cultura y fiesta popular

Desde su creación, La Mágica se consolidó como un fenómeno sociocultural que trasciende generaciones, estilos y clases sociales. Con más de 500 ediciones en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Tucumán y presencia internacional en Río de Janeiro y Miami, la fiesta se convirtió en una verdadera experiencia colectiva.

En diciembre de 2024, rompieron récords: 20.000 personas agotaron entradas en solo 10 días para su show en Parque Sarmiento. Este 2025, se espera superar los 200.000 asistentes en todo el año.

Con sede mensual en C Art Media, el venue indoor más grande de Buenos Aires, La Mágica ofrece una propuesta integral con producción de alto nivel, artistas de renombre y un ambiente festivo cuidado, pensado especialmente para un público de entre 25 y 40 años, principalmente del segmento C2.

📲 Comunidad activa y en crecimiento

En redes sociales, La Mágica genera más de 6 millones de visualizaciones mensuales y cuenta con 300.000 seguidores que participan activamente de la experiencia tanto en vivo como online.