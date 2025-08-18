La fiesta pop tiene doble cita en La Plata: Miranda! se presentará en el Hipódromo de La Plata el 28 y 29 de noviembre dentro del ciclo Noches Capitales.
Tras agotar localidades para la primera función, el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas confirmó una segunda fecha para que nadie se quede afuera de la experiencia en vivo de su exitoso show “Nuevo Hotel Miranda!”.
Entradas para Miranda! en La Plata
- 🎟️ Entradas a la venta desde el 15 de agosto a las 12 hs en Livepass
- 💳 Todos los medios de pago habilitados
- 🔥 Beneficio exclusivo: 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia
Grilla confirmada en Noches Capitales
- 23 de septiembre: Los Fabulosos Cadillacs
- 27 de septiembre: YSY A
- 18 de octubre: Los Auténticos Decadentes
- 1 de noviembre: Abel Pintos
- 28 y 29 de noviembre: Miranda!
- 6 de diciembre: Andrés Calamaro
- 13 de diciembre: Guasones
Con esta propuesta, la ciudad de La Plata se prepara para vivir noches inolvidables en un entorno único, con shows de primer nivel y artistas que siguen marcando generaciones.