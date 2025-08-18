La fiesta pop tiene doble cita en La Plata: Miranda! se presentará en el Hipódromo de La Plata el 28 y 29 de noviembre dentro del ciclo Noches Capitales.

Tras agotar localidades para la primera función, el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas confirmó una segunda fecha para que nadie se quede afuera de la experiencia en vivo de su exitoso show “Nuevo Hotel Miranda!”.

Entradas para Miranda! en La Plata

🎟️ Entradas a la venta desde el 15 de agosto a las 12 hs en Livepass

💳 Todos los medios de pago habilitados

🔥 Beneficio exclusivo: 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia

Grilla confirmada en Noches Capitales

Miranda! Los primeros artistas en hacer dos fechas en el festival platense.

23 de septiembre: Los Fabulosos Cadillacs

27 de septiembre: YSY A

18 de octubre: Los Auténticos Decadentes

1 de noviembre: Abel Pintos

28 y 29 de noviembre: Miranda!

6 de diciembre: Andrés Calamaro

13 de diciembre: Guasones

Con esta propuesta, la ciudad de La Plata se prepara para vivir noches inolvidables en un entorno único, con shows de primer nivel y artistas que siguen marcando generaciones.