El sábado 16 de agosto, Los Pericos volvieron a deslumbrar en el mítico Teatro Gran Rex, ofreciendo un espectáculo que mantuvo al público de pie durante toda la noche. Con 39 años de trayectoria, la banda reafirmó su vigencia con un repertorio que unió los grandes clásicos de siempre con estrenos que formarán parte de su nuevo álbum.

Un inicio inesperado y lleno de energía

Los Pericos y Ale Sergi. Por: Luana Gonzalez Kaiber

La noche comenzó de manera sorprendente: Los Pericos hicieron su entrada por el pasillo central del teatro mientras interpretaban percusión en vivo, acompañados de un tráiler audiovisual proyectado en la pantalla, que mostró al grupo en plena calle Corrientes. Una apertura innovadora que marcó el pulso festivo del recital.

Estrenos del nuevo disco y clásicos infaltables

El concierto incluyó la presentación de tres temas inéditos que integrarán su próximo álbum:

“Inmortal” (junto a Sabino)

“Soledad” , estrenada apenas dos días antes del show

“Amor Bonsai”, que tuvo su debut en el escenario del Gran Rex

El setlist también se enriqueció con un segmento en formato disco donde sonaron “Todos lo hacen”, “Bajo la lluvia” —regresando después de mucho tiempo— y “Boulevard”, transformando el teatro en una auténtica pista de baile.

Un show íntimo y un cierre a pura emoción

En un tramo especial del concierto, Los Pericos sorprendieron al público con un set acústico desde uno de los balcones laterales, creando un clima íntimo que destacó la versatilidad del grupo.

El momento más esperado llegó casi al final, cuando Ale Sergi (Miranda!), productor de algunas de las nuevas canciones, subió al escenario para interpretar junto a la banda el clásico “Pupilas Lejanas”, desatando la ovación de los fans.

Lo que viene para Los Pericos

Tras este show histórico en Buenos Aires, la banda se prepara para una gira internacional por Latinoamérica, que incluirá paradas en México, Costa Rica y Uruguay.

Próximos conciertos de Los Pericos: