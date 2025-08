Benja Torres, uno de los nombres más prometedores del nuevo pop argentino, anuncia su show más importante hasta la fecha: el próximo 31 de octubre se presentará en el Teatro Avenida de Buenos Aires para presentar en vivo su disco Espinas (2024), en un espectáculo íntimo, poderoso y emotivo que marcará un antes y un después en su carrera.

Se trata de su primer gran concierto en la Ciudad de Buenos Aires, en una sala histórica con capacidad para 900 personas. Allí, acompañado por banda completa y una puesta escénica especialmente diseñada para la ocasión, será la presentación oficial de Espinas, su álbum debut, en un formato extendido y con arreglos especiales.

Será un momento simbólico y conmovedor: el mismo escenario en el que alguna vez brilló su abuela, la icónica Lolita Torres, hoy le abre sus puertas a una nueva generación.

Criado en una familia de artistas, Benja eligió construir su camino desde la base, sin atajos, dejando que su música hable por él. En sus canciones conviven sus experiencias, la memoria del barrio y los vínculos que lo formaron. Su propuesta conecta porque es real: lo que canta, lo siente. Lo que escribe, lo vivió.

Espinas es mucho más que un disco: es un manifiesto emocional. Un recorrido por 15 canciones que hablan de amor, raíces, vínculos y sueños, donde el artista fusiona pop, cumbia, folclore y flamenco con sensibilidad y una estética propia. Su narrativa conecta con un público transversal, que encuentra en sus letras una voz sincera y cercana.

CÓMO SERÁ EL SHOW DE BENJA TORRES

“15 canciones hechas con mucha garra, 15 historias con un detrás lleno de amor y un mensaje que me enorgullece dar. Espinas es quien soy, es mi universo, es la música que me crié escuchando y los valores que me inculcaron. Es Familia, Amor, el barrio donde me crié jugando, mis amigos, es un sueño hecho realidad”, cuenta Benja.

BENJA TORRES SALE DE GIRA CON “ESPINAS”

Este concierto se enmarca en el Espinas Tour, que incluye presentaciones en:

3 de octubre – Sala Lavardén, Rosario

4 de octubre – Quality Teatro, Córdoba

10 de octubre – Sala Melany, Mar del Plata

31 de octubre – Teatro Avenida, Buenos Aires.

Este show en el Avenida marca el salto de Benja Torres al siguiente nivel como artista de vivo. La cita en Buenos Aires no solo celebra su presente, sino que proyecta su futuro como uno de los nombres clave de la nueva canción argentina.

