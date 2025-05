La histórica banda The Pretenders, fundada en 1978, volvió al país para dejar en claro que son los verdaderos líderes del pop-rock, que influenció a bandas de todo el mundo, incluso en la Argentina.

Como prueba de esto, uno de los referentes más importantes del rock nacional asistió al estadio situado en el barrio porteño de Villa Crespo: nada más ni nada menos que Charly García.

El exlíder de Serú Girán y Sui Generis vivió el espectáculo en primera fila, obnubilado por la performance de su ídola Chrissie Hynde (líder y cantante de la banda).

El tiempo no parece pasar para esta artista, que a sus 73 años conserva su energía, la potencia de su voz y su personalidad rebelde, así como las acharoladas bucaneras con las que marca tendencia desde hace casi 50 años.

“¡Te amo, Chrissie!“, le gritaban personas desde el público, desaforadas, mientras la impoluta cantante respondía sin tapujos: ”Ni siquiera me conocen".

Hynde definió el sonido de la new wave y dejó una huella indeleble en la historia del rock.

El Movistar Arena fue el escenario ideal para que The Pretenders ofreciera una noche cargada de nostalgia y emoción.

Los acompañó una audiencia fiel, que recibió con fervor los temas más icónicos de la agrupación, como Don’t Get Me Wrong, Back on the Chain Gang y la balada I’ll stand by you.

CHRISSIE HYNDE: LA VOZ DE UNA GENERACIÓN QUE MARCÓ UN ESTILO DE VIDA

Durante los años 70, Chrissie Hynde irrumpió en la escena musical con una presencia única que la posicionó como una de las figuras más influyentes del rock femenino.

Lejos de las etiquetas de “diva” tradicional, Hynde ha sido una artista que no teme expresar sus emociones y luchas, tanto en lo personal como en lo profesional.

Desde su llegada a Inglaterra en su juventud para seguir sus sueños musicales, hasta su participación en la creación de la new wave, la banda sonora de su vida está llena de hitos.

Hoy, más de cuatro décadas después, Hynde sigue demostrando su vigencia con una voz que combina rabia y melancolía.

Su interpretación de Kid, un tema fundamental de su discografía, fue uno de los momentos más destacados de la noche, con una carga emocional palpable que conectó profundamente con el público.

THE PRETENDERS EMOCIONÓ CON UN SHOW ENÉRGICO, DE ALTO NIVEL Y LLENO DE PERSONALIDAD

La banda, con Hynde al frente, mostró que, aún fuera del radar de los éxitos comerciales, sigue siendo capaz de ofrecer un espectáculo enérgico y de alta calidad.

Temas menos conocidos, como The Buzz (dedicado a Johnny Thunders) o el emotivo cover de Forever Young de Bob Dylan, demostraron la versatilidad de la banda, que supo mantenerse fiel a su esencia new wave sin perder el toque emocional que la caracteriza.

La interpretación de Hynde y su virtuosa banda transformó cada canción en una pieza única, llena de convicción.

Fue este enfoque natural y auténtico lo que convirtió el show en un verdadero viaje a través de la historia del rock.