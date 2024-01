La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró hoy admisible un recurso de protección promovido por vecinos y un diputado del Partido Republicano que busca impedir que el cantante mexicano Peso Pluma se presente el 1 de marzo en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

La acción judicial fue presentada por un comerciante luego de que un académico chileno señalara al artista mexicano, que está programado en el festival por hacer apología en sus canciones de la cultura del narcotráfico, informó el diario La Tercera.

“La sola idea de que la autoridad legítima esté validando esta cultura con el financiamiento indirecto que se le da a este artista me produce un agravio difícil de describir, pero el que la autoridad sea capaz de ver dicho agravio y de declararse legalmente impotente frente al mismo, me produce un segundo agravio y una profunda sensación de desesperanza, al ver que nuestro sistema legal constituye una traba y no un aliado para la defensa de nuestros derechos fundamentales”, argumentó el comerciante que hizo la presentación ante la Justicia.,

En ese sentido, solicitó que se “acoja dicho recurso en todas sus partes” para “arbitrar todas las medidas tendientes a cancelar la facilitación del espacio público de la Quinta Vergara, o derechamente prohibir el ingreso, a don Hassan Emilio Kabande Leija, más conocido como Peso Pluma”.

Ante la polémica, el presidente del directorio de la Televisión Nacional de Chile (TVN), Francisco Vidal, admitió que la televisora y las autoridades locales evaluaban en detalle la participación del popular artista mexicano.

Sin embargo, el Festival de Viña del Mar emitió un comunicado donde respaldaba la participación de Peso Pluma, al no haber argumentos jurídicos para revocar su participación.