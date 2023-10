Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators se presentará el 9 de febrero de 2024 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la gira The river is rising.

En el show, producido por Fenix Entertainment, sonarán éxitos de sus cuatro álbumes de estudio tales como World On Fire, You’re A Lie, Standing In The Sun y The River Is Rising.

Los tickets estarán disponibles desde el martes 10 de octubre a las 10 am únicamente a través de www.movistararena.com.ar/show/slash/

QUIÉNES COMPONEN LA BANDA DE SLASH

Luego de llegar a lo más alto de las listas con su primer álbum en solitario, Slash” (2010), que contó con Ozzy Osbourne, Fergie, Myles Kennedy y otros, formó su banda actual: Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators.

El supergrupo cuenta con Myles Kennedy (voz principal), Brent Fitz (batería), Todd Kerns (bajo/voz) y Frank Sidoris (guitarra rítmica).