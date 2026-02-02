Lee tu horóscopo diario del 2 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Comienza febrero con una Luna llena en Leo que te ayuda a hacer buenos intercambios y a activar la voluntad. Te animás a ir por lo que deseás con más pasión, ganando seguridad y confianza personal. Fantasías que se ordenan y se convierten en deseo posible con claridad interna.

Tauro : El comienzo de febrero trae una Luna llena que te incomoda y te saca de tu zona de confort. Aun así, tu encanto crece y seducís desde la acción con firmeza emocional. Impulso y decisiones rápidas en el amor que te activan.

Géminis : Febrero comienza con una Luna llena que activa la comunicación afectiva. Decís lo que sentís y eso mejora vínculos y acuerdos amorosos con mayor sinceridad. Éxito emocional y deseos cumplidos que te alegran.

Cáncer : En el inicio de febrero, la Luna llena te ayuda a salir del encierro emocional. Te abrís a recibir amor y a confiar de nuevo con más seguridad interna y alivio emocional. Comienzos emocionales y noticias inesperadas positivas que te abren.

Leo : Febrero arranca con la Luna llena en tu signo y te vuelve protagonista. Ganás lugar afectivo y reaparecen propuestas postergadas con fuerza renovada y decisión clara. Hablás con quien sea necesario y aclarás situaciones pendientes hoy.

Virgo : El comienzo de febrero te encuentra resolviendo asuntos pendientes del corazón. Cerrás ciclos y recuperás equilibrio emocional con madurez y calma sostenida. Acuerdos justos y noticias que ordenan procesos internos importantes.

Libra : Febrero empieza con propuestas que vuelven a aparecer. La Luna llena te empuja a cambiar estructuras que ya no te representan y buscar coherencia personal. Carta de la suerte: La Torre. Ruptura liberadora y cambio de mirada profundo y necesario.

Escorpio : Al comenzar febrero, la Luna llena genera incomodidad emocional, pero también claridad. Te animás a conquistar y a decir lo que pensás sin rodeos ni culpas. Decisión y respuestas claras que liberan tensión.

Sagitario : Febrero comienza con una Luna llena que te impulsa a tomar decisiones importantes en lo afectivo. Se aclaran sentimientos y planes a futuro con entusiasmo renovado y fe. Proyección positiva y expansión emocional sostenida real.

Capricornio : El inicio de febrero trae una Luna llena que ilumina acuerdos y compromisos. Ordenás emociones y definís prioridades con mayor madurez y responsabilidad interna. Estabilidad afectiva y seguridad construida paso a paso.

Acuario : Febrero arranca con una Luna llena que te moviliza internamente. Revisás vínculos y soltás expectativas que ya no encajan con tu presente real. Cierre mental que libera y renueva por completo.