Lee tu horóscopo diario del 5 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Cambios en la familia con Luna en Cáncer. Tus padres toman un lugar importante y una conversación pendiente vuelve para resolverse de una vez. Notás que un vínculo cercano necesita más presencia emocional y hoy podés ofrecerla sin presión. La justicia a favor en los proyectos de pareja.

Tauro : Aumenta tu popularidad laboral y retomás una clase o estudio que estaba pausado. La Luna en Cáncer te vuelve más receptivo, por lo que tus esfuerzos comienzan a ser valorados por quienes pueden impulsarte. Aprovechá esta sensibilidad para ordenar lo pendiente. Número uno en el amor y la capacidad de dar.

Géminis : Hacés sacrificios por alguien querido y hoy acompañar vale muchísimo. La Luna en Cáncer te abre el corazón y te ayuda a recuperar la palabra justa para recomponer un lazo familiar. Se activa un entendimiento profundo que no necesita explicación. Los enamorados: compartí con esa persona que amás.

Cáncer : Cambios repentinos en el trabajo te obligan a reaccionar rápido, pero lo hacés con éxito. La Luna en tu signo potencia tu intuición para resolver lo complicado sin perder armonía. Algo que parecía pesado se acomoda solo cuando dejás de resistirte. Rueda de la fortuna: dejá que las cosas pasen.

Leo : Combinación ideal para el amor: aparece un romance o renace la chispa en la pareja. La Luna en Cáncer te hace bajar la guardia y entregarte con más suavidad. Un gesto afectivo te demuestra que lo que querés también te quiere. Todo lo que quieras en el amor es posible hoy.

Virgo : Todo lo que pase lo transitás con alegría porque entendés que te acerca a un objetivo mayor. La Luna en Cáncer activa un proyecto laboral que venía frenado y te muestra una salida creativa. La intuición hoy pesa tanto como la lógica. La sabiduría del amor está en tu vida ahora.

Libra : Intercambios, palabras y proyectos, pero la Luna en Cáncer demora lo que querés acelerar. Esa pausa te permite mirar mejor y no actuar desde la ansiedad. Lo que hoy se frena, mañana toma una forma más justa y equilibrada. Tenés el mundo en tus manos, lo que querés lo podés tener.

Escorpio : Tu pareja te apoya en la profesión y se nota en la energía de hoy. La Luna en Cáncer suaviza tensiones y despierta una ternura que fortalece acuerdos importantes. Un viaje o plan futuro de a dos ordena prioridades. Un viaje une a la pareja para un proyecto de dinero.

Sagitario : Sentís el peso de la exigencia laboral, pero sabés que te construye a futuro. La Luna en Cáncer te ayuda a ver qué vale la pena sostener y qué ya no suma. Lo que hoy parece esfuerzo, mañana se convierte en estabilidad. La rueda de la fortuna en lo que estás haciendo ahora.

Capricornio : Extrañás a alguien querido y la Luna en Cáncer te muestra que es momento de acercarte. Recuperar ese vínculo te da más fuerza de la que imaginás. Una charla sincera ordena emociones que postergaste demasiado. Rueda de la fortuna en la acción, la voluntad y el trabajo.

Acuario : Hacés algo personal que te eleva y te conecta con tus deseos reales. La Luna en Cáncer te vuelve más perceptivo y te ayuda a entender qué te hace bien y qué te resta energía. Te animás a pedir lo que necesitás sin miedo a quedar expuesto. Tu brillo ilumina a los demás.