La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 3 hasta el 7 de noviembre del 2025.

LUNES 3/11

Aries: Cambios laborales, hoy debes reorganizar tu vida con pasión. Compartes ideas con tus pares. El dinero no es un problema, te sientas a disfrutar y descubrís que tus decisiones firmes te abren puertas a una etapa más estable y próspera.

Tauro: Buen día para ocuparte de tus sentimientos, empezar a ver cómo resolver tus problemas pasionales o de pareja. Encuentras un guía en el camino espiritual, y esa conexión te inspira a sanar viejas heridas que te impedían confiar del todo en el amor.

Géminis: Con amor y comodidad resuelves todo este día. Depositas la confianza y pasión en el otro. Charlas con socios en la que impones tus mejores ideas y logras el equilibrio entre tus emociones y tus decisiones racionales.

Cáncer: Avanzas con pasión para cerrar planes nuevos. Mejoras en la relación con tus pares en el trabajo. Logras escaparte para tomarte un relax corto pero bueno, que te renueva la energía y te devuelve la claridad para seguir creciendo.

Leo: La luna en Aries te da ganas de empezar actividades apasionantes que dejaste atrás. El deporte te estimula. Energía puesta en el deporte y en proyectos personales que devuelven tu brillo natural y reavivan tu fuego interior.

Virgo: En alguna parte tienen la pasión escondida. Profesionalmente toman compromisos con lo que sirve de verdad. Pisas fuerte sobre tus proyectos de dinero reales, avanzando sin apuro pero con pasos firmes hacia la concreción de tus metas.

Libra: Hoy deben mantenerse haciendo un poco la plancha, porque las propuestas son tan tentadoras pero se demoran. Dedícate a comprar lo que te gusta y a disfrutar los pequeños lujos que te recuerdan el valor de tu esfuerzo.

Escorpio: Es día para valorarse, pasar una dura etapa de crecimiento con la mejor pasión para sanar su vida. Caminas hacia lo que necesitas para seguir tus deseos y te reconcilias con tu fuerza interior al dejar atrás lo que duele.

Sagitario: Les llegó la hora de activar y soltarse. Reaparecen pasiones viejas, hasta de vidas pasadas. Se abren a recibir las mejores energías laborales y encuentran inspiración para transformar un deseo en una oportunidad concreta.

Capricornio: Día de llamados, comunicaciones, reuniones e intercambios laborales. Deciden una compra compartida. Deciden reciclar muebles o una habitación y ese proceso también renueva su entorno emocional y mental.

Acuario: Hoy, cuando todo parezca imposible, encontrarás la manera de darlo vuelta y salir adelante con pasión. Si es necesario romperás una estructura en tu cabeza y eso te liberará para construir algo completamente nuevo y auténtico.

Piscis: Con la luna en Aries alumbrará tu día y verás tus planes laborales en marcha y con éxito y pasión. La rueda de la fortuna está puesta en la empresa que eres y tu constancia atrae seguridad y reconocimiento.

MARTES 4/11

Aries: Marte en Sagitario te impulsa a ir por más sin miedo. Accionás con pasión y confianza en todo lo que hacés. La aventura te lleva al éxito y te demuestra que cuando seguís tu instinto, las oportunidades aparecen donde antes veías límites.

Tauro: Llega una etapa de decisiones firmes. Marte en Sagitario te empuja a soltar lo que limita tus deseos. El cambio te beneficia si lo enfrentás con coraje y aprendés a confiar en el movimiento natural de la vida, sin aferrarte al pasado.

Géminis: La energía de Marte en Sagitario activa los vínculos y las sociedades. Grandes avances si unís fuerza con otros. Se abren caminos para crecer junto a alguien y descubrir que la unión puede potenciar más de lo que imaginabas por tu cuenta.

Cáncer: Con Marte en Sagitario lográs más empuje laboral. Organizás mejor tus rutinas y ves frutos rápidos. Tu esfuerzo constante se premia con resultados y la satisfacción de ver que tu disciplina se transforma en éxito palpable.

Leo: Marte en Sagitario enciende tu fuego interno y la creatividad. Amor, pasión y aventura a la vista. Un nuevo comienzo lleno de entusiasmo y conquistas que te devuelven el brillo y la confianza en vos mismo.

Virgo: Se activan proyectos familiares y temas del hogar con fuerza. Marte en Sagitario te invita a actuar con decisión. Logros compartidos y alegría en casa que te recuerdan que la estabilidad también se construye celebrando lo cotidiano.

Libra: Marte en Sagitario te da coraje para decir lo que sentís y defender tus ideas. Tu palabra tiene poder, usala con sabiduría y verás cómo una conversación honesta puede abrir caminos impensados.

Escorpio: Marte en Sagitario te impulsa a concretar mejoras económicas. Confianza total para avanzar. Estabilidad material y éxito financiero que llegan como recompensa a tu estrategia y tu capacidad de transformación.

Sagitario: Marte en tu signo te vuelve imparable. Acción, fuerza y entusiasmo en todos los planos. La vitalidad te acompaña y todo brilla, especialmente si seguís tu propio ritmo sin depender del aplauso ajeno.

Capricornio: Marte en Sagitario te da energía para cerrar etapas y prepararte para nuevos comienzos. Los finales traen renacimiento y poder interno, y te enseñan que soltar el control también puede ser una forma de avanzar.

Acuario: Energía social y movimiento. Marte en Sagitario te impulsa a rodearte de gente que te inspire. Proyectos colectivos con futuro y nuevas alianzas que te conectan con tu propósito de innovar y crear con libertad.

Piscis: Marte en Sagitario activa tu ambición y te lleva a luchar por tus metas profesionales. Reconocimiento y aplausos por tus logros que confirman que tu intuición te guía directo hacia el éxito.

MIERCOLES 5/11

Aries: Con luna llena se activa el romance, te conviertes en un esclavo del sexo. Te diriges a la persona que quieres con pasión y logras el éxito demostrando que tu deseo es también una declaración de poder y conquista emocional.

Tauro: La luna llena en tu signo es para el amor, soltarse y dejarse llevar. Las propuestas llegarán solas. El rey del sexo es para vos y te demuestra que el placer puede ser tan firme y estable como tus sentimientos.

Géminis: Ordenas este día para darle bastante tiempo al amor. Sientes inseguridad, debes hablar con tu pareja esta luna llena. Lo que quieres sabes cómo obtenerlo con la persona indicada y entendés que la comunicación sincera puede cambiarlo todo.

Cáncer: Con esta luna llena no te entregas tan fácilmente, analizas mucho lo que hay alrededor. Escuchas sólo a quien vale la pena y aprendés a poner límites sin perder tu ternura ni tu intuición.

Leo: Muestras la fiera que hay en ti. Mejoras la situación sentimental rápidamente con la luna llena. Como un adolescente corres para tomar el amor que te espera de verdad y revivís la magia del enamoramiento sin miedo al qué dirán.

Virgo: Todas las miras puestas en el amor. Tienes charlas pendientes y se cierran temas inconclusos con esta luna llena. Miras con otros ojos lo que te proponen, cambias y abrís el corazón sin que la mente sabotee tus ganas.

Libra: Surgen un montón de deseos nuevos y de oportunidades para el futuro de amor. La luna llena te hace brillar. Te entregas a disfrutar lo que más te conviene y atraés sin esfuerzo lo que está en verdadera sintonía con vos.

Escorpio: Activas la pasión hoy, muchos inconvenientes demoraron la llegada del amor con la luna llena en oposición. Rueda de la fortuna en el sexo. Eliges lo que realmente te moviliza y renacés con una intensidad que no deja dudas.

Sagitario: Como el regreso de los muertos vivos reaparecen amores olvidados esta luna llena. Se logra tu equilibrio afectivo deseado y comprendés que lo que vuelve ahora tiene un propósito diferente.

Capricornio: La luna llena te ayuda a recuperar los viejos deseos guardados en el amor. Empiezas a ver que lo que está prohibido, te tienta y es posible, abriendo un juego nuevo entre deseo, moral y placer.

Acuario: Sin hablar, pero sabiendo activar tus ideas para el amor, tus verdaderos deseos se dan esta luna llena. Un ángel te protege en lo bueno del sexo con sentimiento y te enseña a unir lo espiritual con lo carnal.

Piscis: Una gran luna llena para el amor. Concretas charlas y todo llega sin esfuerzos. Estás aprobado y sientes protección divina que es mucho más que lo que te imaginas, cerrando un ciclo de dudas para abrir otro de entrega total.

JUEVES 6/11

Aries: La luna en Géminis te pide que te apoyes en la comunicación con el otro. Escuchar activamente te abrirá puertas importantes en el trabajo y en el amor. Hoy tu palabra tiene poder, úsala para inspirar y generar acuerdos. Excelentes premios cuando das amor de verdad.

Tauro: La luna en aire te ayuda a mejorar los temas sociales con inteligencia. Conversaciones sinceras te acercan a alguien que te valora más de lo que imaginás. La empatía será tu mejor aliada para atraer nuevas oportunidades. Te ofrecen un amor, ábrete para poder tomarlo hoy.

Géminis: La luna en tu signo te hace activar los temas de trabajo en equipo. Es momento de mostrar tus ideas sin miedo, tu brillo inspira a los demás. Nuevas alianzas profesionales te impulsan a crecer con entusiasmo. Todo lo logras con amor.

Cáncer: La luna en el signo anterior te desorganiza y desestabiliza, guárdate en tu hogar hoy. Tomarte un respiro te ayudará a aclarar emociones y recuperar tu centro. La calma interior será tu escudo frente a los altibajos del día. Las palabras son el arma de la justicia.

Leo: La luna en Géminis aumenta la capacidad de trabajo de a dos y te destacas socialmente. Tu carisma se nota más que nunca y atrae apoyos valiosos. Brillás al liderar desde la confianza y la generosidad. Guías a todos por el camino del éxito.

Virgo: La luna en un signo de aire te da posibilidades de encontrar un grupo laboral divertido donde menos te lo esperes. Nuevas alianzas te aportan dinamismo y alegría. Dejá espacio para la improvisación, puede traerte sorpresas felices. Se te abren las puertas.

Libra: La luna en un signo de aire activa tus pensamientos de trabajo y sociedades. Un proyecto compartido comienza a tomar forma concreta y entusiasma a todos. Aprovechá el impulso para negociar con claridad y encanto. Mejoras el humor y brindas por lo verdadero.

Escorpio: Aparecen propuestas de trabajo impensadas con luna en signo de comunicación. Es tiempo de abrirte al cambio y confiar en tus talentos ocultos. Una conversación honesta puede transformar tu panorama profesional. Separas lo que sirve de lo que no.

Sagitario: La luna en aire estimula los movimientos laborales y te trae las respuestas que te sirven. Escuchar consejos sabios te ayudará a avanzar sin apuros. Se abren caminos nuevos que te invitan a expandirte y creer más en vos. Sabes trabajar con dedicación.

Capricornio: La luna en Géminis te activa los desafíos y te asocias a quien te ama. Un plan compartido promete estabilidad y buenos resultados a futuro. Aceptá el cambio con paciencia: lo que hoy sembrás dará frutos sólidos mañana. Proyecto en desarrollo que crece mucho.

Acuario: Reconstrucción de la pareja gracias a la luna en un signo afín, hablas y te pones de acuerdo. Recuperás la confianza en vos y en los vínculos más cercanos. Lo que se aclara con sinceridad se fortalece para siempre. Un plan familiar que te hace sentir bien.

Piscis: La luna en signo incompatible te hará sentir un poco melancólico e inestable. No te aísles, expresar lo que sentís puede transformar tu ánimo. Dejar fluir la sensibilidad te devuelve el equilibrio y la inspiración. Movimientos románticos con palabras bellas.

VIERNES 7/11

Aries: Tiempo para cerrar capítulos que ya no aportan. La luna en Cáncer te invita a mirar el pasado con compasión para impulsarte hacia algo mejor. Liberar lo que pesa te abrirá la puerta a una nueva etapa más serena. La rueda de amor con proyecto a más.

Tauro: La luna en Cáncer te brinda apoyo incondicional en el amor y conexión familiar. Es momento de disfrutar la contención de quienes te rodean. Tu sensibilidad te acerca a vínculos sinceros y duraderos. Amor con palabras dulces y románticas.

Géminis: La varita mágica está de tu lado en lo profesional, aunque el amor pida paciencia. Brillás en los grupos y tus ideas inspiran a los demás. Evitá dispersarte: un objetivo claro será tu llave al éxito. Dejas atrás a quienes no te acompañan.

Cáncer: La luna en tu signo activa el deseo y la pasión en tus vínculos. Es tiempo de apostar fuerte al amor y dejarte ver sin miedo. Tus emociones son tu poder: confía en ellas para crear lo que soñás. Nuevo trabajo en el que te destacas con pasión.

Leo: La luna en un signo de agua te invita a reflexionar sobre amores pasados. Lo que dolió ahora puede enseñarte a amar mejor. Abrí el corazón a nuevas oportunidades que traigan calma y ternura. Recibes una nueva propuesta en el amor, ahora tómala y recibe tu premio.

Virgo: Un nuevo amor puede aparecer donde menos lo esperás. La luna en Cáncer te conecta con tu entorno y te da contención emocional. Dejá que el afecto fluya sin analizar tanto, y la felicidad se multiplica. Sabes actuar con éxito para que tu pareja te dé mucho más amor.

Libra: La luna en Cáncer suaviza los enredos afectivos y renueva tu capacidad de amar. Una charla sincera puede reparar un vínculo importante. Encontrás equilibrio al expresar lo que realmente sentís.Aumenta tu amor y sabes lo que te conviene ahora.

Escorpio: Tu amor se regenera con la luna en Cáncer y el sol en tu signo. Estás listo para sanar heridas y mirar la relación desde otro lugar. Lo que parecía difícil se transforma en unión y crecimiento.Festejas por un triunfo merecido.

Sagitario: Cerrás etapas del pasado para abrir caminos profesionales prometedores. La energía te impulsa a reconciliarte con tus afectos. Al liberar viejos apegos, recuperás la ligereza que te caracteriza. Aprendes a vivir en tranquilidad con lo que tienes.

Capricornio: La luna en oposición te ayuda a resolver conflictos de pareja desde la empatía. Creer en el amor te da fuerza y madurez emocional. Un gesto de ternura hoy puede cambiar el rumbo del vínculo. Vives colgado del amor, futuro lo tendrás muy bien.

Acuario: Día ideal para recomponer vínculos y fortalecer la confianza con tu pareja. La luna te invita a abrirte sin máscaras y mostrar tu lado más humano. Esa sinceridad será el inicio de algo más sólido. Todo gira a favor, la suerte te acompaña.

Piscis: La luna en un signo de agua te ayuda a sanar emociones y mejorar vínculos. Hoy el perdón es tu mejor medicina. Una charla pendiente puede traer la claridad que necesitabas para avanzar.Justicia a favor en el amor, encuentras equilibrio y tomas un recreo.